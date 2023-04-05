ФОТО | Нужен дорогой образ на вечер? В Эстонии появилась онлайн-платформа по аренде дизайнерских платьев Rentalier

„Rentalier - это гардероб твоей лучшей подруги, куда можно заглянуть, когда нечего надеть, а на носу ваное мероприятие. Большие праздники и торжественные мероприятия часто могут вызывать много стресса, особенно когда в жизни и так много всего происходит. Rentalier позаботится о том, что надеть, чтобы ты могла сосредоточиться на том, чтобы быть в моменте“, - говорит она.