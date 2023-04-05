ФОТО | 42-летняя Пэрис Хилтон выставила до безумия трогательные фото со своим первенцем

Если раньше всех интересовали вопросы, какой у Хилтон рост или размер ноги, сколько ей лет, то сегодня всем любопытно уже другое. В январе 2023 года актриса и бизнесвумен стала мамой, так что сейчас преданные фанаты то и дело умиляются новыми фотографиями с младенцем, которые Хилтон периодически выставляет.

В этот раз мы можем наблюдать чёрно-белые трогательные снимки и краткую подпись: „Мое сердце“.

42-летняя Пэрис давно хотела ребёнка от своего мужа бизнесмена Картера Реума, за которого вышла осенью 2021 года. По слухам, пара даже готовилась к ЭКО, но всё же передумала и воспользовалась услугами суррогатной матери. „Я всегда мечтала стать матерью, я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга“, — сказала блондинка, когда впервые взяла малыша на руки.

Сына назвали Феникс Бэррон Хилтон Рым. По словам Пэрис, часть имени выбрали в честь покойного дедушки Бэррона Хилтона (того самого владельца сети отелей Hilton), а часть — в честь восстающей из пепла птицы феникс. Всё ради того, чтобы её сын рос и помнил, что катастрофы и триумфы происходят в течение всей жизни. Кстати, по словам самой блондинки, она хотела бы воспитывать нескольких детей.