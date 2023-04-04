ФОТО | „Слезы на глаза наворачиваются, когда сравниваю фото до и после“. Певица Элина Борн показала грудь после операции

Певица Элина Борн (28) верит, что на вопрос „Свет мой, зеркальце! скажи, да всю правду доложи: я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?» есть только один правильный ответ - да, я! Для того, чтобы лучше чувствовать себя в своем теле, она решилась на операцию по уменьшению груди. Откровенные кадры и не менее откровенное интервью публикует журнал Anne & Stiil.