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04.04.2023, 14:40

ФОТО | „Слезы на глаза наворачиваются, когда сравниваю фото до и после“. Певица Элина Борн показала грудь после операции

 
+ открыто рассказала о пластике и уколах
Elina Born
Elina Born
ФОТО: Krõõt Tarkmeel | Delfi Meedia

Певица Элина Борн (28) верит, что на вопрос „Свет мой, зеркальце! скажи, да всю правду доложи: я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?» есть только один правильный ответ - да, я! Для того, чтобы лучше чувствовать себя в своем теле, она решилась на операцию по уменьшению груди. Откровенные кадры и не менее откровенное интервью публикует журнал Anne & Stiil.

„Я действительно верю, что очень важно дружить с самой собой – ведь именно с этим человеком я буду до конца жизни. Это значит, что и в отражении в зеркале должен быть кто-то, кто мне нравится: мой самый лучший друг“, - говорит Элина Борн.

„Я поняла, что за все свои выборы я могу благодарить или винить в этом лишь саму себя. Брать на себя ответственность было важной частью на пути дружбы с самой собой“, - добавила певица.

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