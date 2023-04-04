10 привычек, которые выдают невоспитанных людей: ими порой грешит каждый

Вы можете не соглашаться с чужим мнением, но перебивать — верх бестактности. Позвольте собеседнику выразить идею, возможно, именно вы что-то неправильно поняли, и нужно всего-то послушать, о чем вам говорят. Вы же не читаете мысли? Тогда придется говорить по очереди.

К счастью, цифровизация сделала очереди куда комфортнее — достаточно взять электронный талон и ждать вызова. Или разобраться, кто и на какое время записан. Но и в такой ситуации найдутся те, кому „только спросить“. Для вопросов тоже есть талоны — пользуйтесь. В противном случае рискуете прослыть наглым и невоспитанным человеком, который думает только о себе.

Близкого человека можно и исправить — если вас не слышат окружающие и вы уверены, что ваши благие намерения собеседнику известны. Учить правильной речи посторонних людей не стоит: вместо благодарности нарветесь на агрессию. Дело в том, что, исправляя речевые ошибки, вы демонстрируете собственное превосходство и указываете на недостатки собеседника — кому это понравится? Да и оговориться может каждый, включая вас.

Важная оговорка: в формате голосовых сообщений нет ничего постыдного, и в общении с друзьями он бывает действительно удобным. При этом аудиозапись не стоит отправлять незнакомым людям, особенно в рамках делового общения, и в групповые чаты — уважайте время других людей. Вероятно, и друзьям будет гораздо комфортнее, если перед 10-минутной „голосовухой“ написать что-то вроде: „Привет! Рассказала о поездке. Послушай, когда будет удобно“. Так собеседник узнает, чего ждать от сообщения, и ему не придется срочно прослушивать всю запись на всякий случай — вдруг в финале рассказа что-то важное.

Элементарным правилам вежливости нас учат с раннего детства: казалось бы, что может быть проще — здороваться и прощаться. Если желание уйти по-английски с шумной вечеринки еще можно понять, то постоянное молчание при встрече воспринимается как грубость и пренебрежительное отношение. Особенно заметно плохое воспитание в общении с сотрудниками сферы обслуживания: игнорировать или отвечать сквозь зубы, когда вас приветствует персонал, — дурной тон, даже если вам показалось, что с вами неискренни. Не стоит плодить хамство.

Оскорблять за мнение

Эта порочная практика процветает в сети, где в комментариях к любой теме найдутся незнакомцы, которые обмениваются отборными оскорблениями. А все потому, что не согласны друг с другом. Захотелось написать что-то эдакое? Руки прочь от клавиатуры. Подумайте, сказали бы вы то же самое человеку в лицо? Скорее всего, нет. Не тратьте время и берегите репутацию. Интернет помнит все, включая бессмысленные перепалки. В жизни тем более разговор на повышенных тонах не будет конструктивным. Сосредоточивайтесь на проблеме, а не на желании задеть оппонента за больное — так делают только невоспитанные скандальные люди.

Игнорировать окружающих

Знакома ситуация, когда рядом человек смотрит громкое видео без наушников или в переполненном транспорте кто-то занял два соседних места сумкой? Хамство может быть молчаливым — это оно и есть. Воспитанный человек не станет осознанно причинять неудобства другим, особенно когда этого легко избежать.

Давать непрошеные советы

Приятно чувствовать себя экспертом и раздавать советы, кому и как нужно поступить. К тому же это куда легче, чем разбираться с собственными проблемами. Никогда не давайте советов, пока вас о них не попросили, даже если очень хочется. Лезть в чужую жизнь — само по себе бескультурно, делать это настойчиво — неприлично, даже с самыми добрыми намерениями. Ценному, но непрошеному совету адресат не будет следовать в любом случае.

Демонстрировать сомнительные жесты

Еще один надежный способ показать окружающим плохое воспитание — посылать невербальные сигналы неуместного содержания. Например, закатывать глаза, демонстративно зевать или дуться и складывать руки на груди. Научились думать прежде, чем говорить, — прекрасно! Но язык тела порой говорит больше, чем стоило бы. Воспитанным людям подобные перформансы не присущи.

Высмеивать чужие недостатки

Идеальных людей не бывает, и все же отдельные личности позволяют себе изощренно унижать других, прикрываясь форматом шуток. Смеяться можно и нужно над своими недостатками — окружающие оценят ваш позитивный настрой и чувство юмора. А над чужими особенностями не стоит даже „безобидно“ шутить. Не только заденете человека за больное, но и покажете окружающим, что в детстве такту вас не учили.