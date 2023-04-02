Мода и стиль
02.04.2023, 15:45

ВИДЕО | „У нас женщины достаточно консервативные“. Стилисты рассказали о модных трендах и дали советы жительницам Эстонии

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ФОТО: Erlend Štaub

Стилисты Лена Левшунов и Катерина Чекан рассказали, в чем они пришли на Таллиннскую неделю моды, поведали о трендах нового сезона а также дали несколько советов касательно стиля жительницам Эстонии. Смотрим и запоминаем!

Катерина Чекан (@kate.chekan) не только одевает других, но и учит, как правильно одеваться, в своей школе стиля Cultura Moda. Она рассказала об уместности в одежде и том, мода какого десятилетия сейчас снова в тренде.

Лена Левшунов (@levshunov.style) работает стилистом на Kanal 7 и консультирует в бутике MaxMara. Она рассказала, можно ли сочетать дешевый макс-маркет с люксом и какие элементы одежды в тренде в новом сезоне.

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