02.04.2023, 15:45
ВИДЕО | „У нас женщины достаточно консервативные“. Стилисты рассказали о модных трендах и дали советы жительницам Эстонии(5)
ФОТО: Erlend Štaub
Стилисты Лена Левшунов и Катерина Чекан рассказали, в чем они пришли на Таллиннскую неделю моды, поведали о трендах нового сезона а также дали несколько советов касательно стиля жительницам Эстонии. Смотрим и запоминаем!
Катерина Чекан (@kate.chekan) не только одевает других, но и учит, как правильно одеваться, в своей школе стиля Cultura Moda. Она рассказала об уместности в одежде и том, мода какого десятилетия сейчас снова в тренде.
Лена Левшунов (@levshunov.style) работает стилистом на Kanal 7 и консультирует в бутике MaxMara. Она рассказала, можно ли сочетать дешевый макс-маркет с люксом и какие элементы одежды в тренде в новом сезоне.