ВИДЕО | Зачем ходить на Таллиннскую неделю моды? Нужна ли она вообще? Рассказывают завсегдатаи стильного мероприятия

Весенняя Таллиннская неделя моды длится всего два дня, а большая часть именитых эстонских дизайнеров будто бы ее игнорируют, предпочитая показывать свои коллекции только осенью. Может, недели моды хватит и раз в год? Или же ее как-то можно улучшить?