01.04.2023, 16:52
ВИДЕО | Зачем ходить на Таллиннскую неделю моды? Нужна ли она вообще? Рассказывают завсегдатаи стильного мероприятия(1)
ФОТО: Delfi
Весенняя Таллиннская неделя моды длится всего два дня, а большая часть именитых эстонских дизайнеров будто бы ее игнорируют, предпочитая показывать свои коллекции только осенью. Может, недели моды хватит и раз в год? Или же ее как-то можно улучшить?
Свое мнение высказали постоянные гости недели моды блогер Влад Мальцев и стилист Светлана Агуреева, а своим опытом поделилась PR-менеджер Рижской недели моды Елена Сафронова.