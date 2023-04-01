ФОТО | Лебединое озеро и горящее сердце на подиуме. Чем запомнился первый день весенней Таллиннской недели моды

Tallinn Fashion Week практически всегда начинается с настоящего шоу, чтобы пробудить гостей от модной спячки. Казалось бы, что может быть труднее, чем ходить на высоких каблуках? Показ-представление Alexanderling принес на подиум „Лебединое озеро“ - юные балерины представляли коллекцию бренда на пуантах, грациозно танцуя по подиуму. К сожалению, прекрасное представление не помогло отвлечь внимание от посредственной коллекции.

Борющееся за права животных НКО Loomus уже второй раз показывает на неделе моды коллекции дизайнеров, которые на все 100% дружественны к животным и этично созданы. В этот раз на подиуме можно было увидеть творения KittleMood, Karl Joonas Alamaa, Cärol Ott, Hedy Kohv и Kristel Akerman из проекта „Hea Eesti Asi“.

Дебютант недели моды Zack Marquès подошел к созданию весенней коллекции прямолинейно - раз весна, так весна, получайте цвета, да побольше! Как будто взорвался блендер со смесью из тропических фруктов, но почему бы и нет? Весна все же, душа требует чего-то яркого и веселого. Бренду однозначно удалось заявить о себе и их первый показ можно считать успешным. И тут продолжается тема „Лебединого озера“ в виде платьев из перьев. Единственное, пух и перья эти летели во все стороны.

Mammu Couture и снова „Лебединое озеро“, теперь уже с изображениями самих лебедей. Если честно, то платье лебедя из перьев вдохновило больше, чем платье с лебедем на груди. В остальном же бренд остается верен своему женственному стилю, за что его и любят клиенты. „Я девочка, я не хочу ничего решать. Я хочу платье!“ - это как раз про Mammu Couture.

Siret Design когда-то очень сильно дебютировала на неделе моды со своей первой коллекцией и дизайнер показала всем, что в искусстве вышивки ей нет равных. К сожалению, в этот раз великолепная вышивка была на не совсем стильной и не достаточно красивой одежде. Искусную вышивку невозможно не оценить, но хотелось бы, чтобы и остальной дизайн был под стать.