Разрушительные процессы психосоматики: чем можно заболеть из-за эмоций

Какие болезни могут развиться из-за эмоций

По его словам, эмоции и мысли неразрывно связаны с физическим телом, поэтому организм болезненно реагирует на негатив, который потом аккумулирует в себе.

“В зависимости от проблемы и ее длительности в теле появляются те или иные проблемы. Например, такие эмоции, как волнение, испуг или страх, проявляются в теле в виде учащенного сердцебиения, дрожи, потливости или напряжения в мышцах. Когда мы запрещаем себе их чувствовать, подавляя истинные эмоции, или, напротив, стараемся чувствовать то, чего на самом деле нет, происходит перекос“, — объяснил психиатр.

Болезни, которые могут возникнуть из-за сильных переживаний:

гипертония;

стенокардия;

мигрень;

кожные заболевания;

расстройства ЖКТ;

ревматоидный артрит;

бронхиальная астма;

гиперфункция щитовидной железы.

Как избавиться от психосоматических заболеваний

Помощь специалиста

Для того чтобы психосоматических заболеваний было как можно меньше, в первую очередь стоит работать с собственным сознанием и мыслями. Проработка внутренних конфликтов помогает справиться с заболеваниями. Делать это желательно совместно со специалистом по психосоматике, так как самостоятельно можно не всегда определить точную причину и не достичь максимального эффекта.

Позитивный настрой

Доказанный факт, что улыбка, которую вы вызываете искусственно, способствует улучшению настроения, поэтому важно изначально стараться придерживаться положительного настроя в любом деле. Помогает также массаж, он дает возможность расслабиться не только телу, но и голове, потому что напряжение в мышцах имеет прямое влияние на настроение и сознание.

Спорт

Одним из лучших антидепрессантов является спорт. Он помогает справиться с негативными эмоциями и накопившейся злостью. Во время физических нагрузок происходит выброс эндорфинов, что способствует улучшению настроения. Регулярные тренировки помогают держать эмоции под контролем и находить экологичный выход негативным эмоциям. Медитации — еще один эффективный способ справляться с негативными эмоциями.