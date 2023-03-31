31.03.2023, 09:20
Прощай Голливуд? Анджелина Джоли решила сделать крутой поворот в карьере
ФОТО: | Scanpix
Голливудская актриса Анджелина Джоли подала заявку на регистрацию собственной торговой марки. Соответствующую новость сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источник, пишет „Рамблер“.
Кинозвезда под брендом Atelier Jolie запустит линейку одежды, а также аксессуаров из драгоценных металлов под заказ.
„Анджелина работает над этим проектом уже больше года и надеется, что торговая марка будет одобрена, чтобы она могла двигаться вперед в своем новом предприятии“, — цитирует издание свой источник.
Также сообщается, что Джоли при создании бренда руководствовалась принципами философии устойчивой моды. Она подразумевает бережное отношение к затраченным на производство и реализацию продукции ресурсам.
Ценовой диапазон вещей „от Джоли“ не раскрывается.