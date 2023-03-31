Прощай Голливуд? Анджелина Джоли решила сделать крутой поворот в карьере

Кинозвезда под брендом Atelier Jolie запустит линейку одежды, а также аксессуаров из драгоценных металлов под заказ.

„Анджелина работает над этим проектом уже больше года и надеется, что торговая марка будет одобрена, чтобы она могла двигаться вперед в своем новом предприятии“, — цитирует издание свой источник.

Также сообщается, что Джоли при создании бренда руководствовалась принципами философии устойчивой моды. Она подразумевает бережное отношение к затраченным на производство и реализацию продукции ресурсам.

Ценовой диапазон вещей „от Джоли“ не раскрывается.