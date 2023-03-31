Стилист Александр Рогов назвал самый модный принт этой весны

По мнению стилиста Александра Рогова одним из главных трендов наступившей весны и предстоящего лета является змеиный принт. Александр отмечает, что особенно популярными будут кожаные предметы верхней одежды с таким узором: пальто, куртки и жакеты.

„Один из самых громких трендов сезона — змеиная кожа. Она может быть как нейтральных оттенков, так и ярких цветов. Носить можно как в сложных сочетаниях, растягивая цвета и акценты, так и используя правило упрощения, то есть с базовыми вещами!“ — поделился в личном блоге Рогов.