31.03.2023, 14:30
Стилист Александр Рогов назвал самый модный принт этой весны
ФОТО: @alexandrrogov
Стилист Александр Рогов продолжает просвещать подписчиков в своем Telegram-канале, пишет mail.ru.
По мнению стилиста Александра Рогова одним из главных трендов наступившей весны и предстоящего лета является змеиный принт. Александр отмечает, что особенно популярными будут кожаные предметы верхней одежды с таким узором: пальто, куртки и жакеты.
„Один из самых громких трендов сезона — змеиная кожа. Она может быть как нейтральных оттенков, так и ярких цветов. Носить можно как в сложных сочетаниях, растягивая цвета и акценты, так и используя правило упрощения, то есть с базовыми вещами!“ — поделился в личном блоге Рогов.
В ношении „змеиной кожи“ были замечены Ким Кардашьян и сам Рогов.