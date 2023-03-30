„Запомню это на всю жизнь“: пожарному пришлось принять роды у собственной дочери

В США пожарные не только тушат пожары, но и работают в качестве службы первой помощи в экстренных ситуациях. Поэтому они часто принимают роды. Брету Лэнгстону, сотруднику пожарной станции в городке Остелл, штат Джорджия, за 28-летний стаж работы пришлось принимать роды более десяти раз.

Но последний случай стал особенным — Брет помог появиться на свет своей первой внучке Адалинн, причем произошло это прямо на его рабочем месте, сообщает GMA.

Рано утром 10 февраля дочь Брета, 18-летняя Ханна, которая ждала первенца, проснулась от схваток, но решила, что торопиться в больницу не стоит — ей много раз рассказывали, что роды могут длиться долго, особенно первые. Однако немного позже боль усилилась.

И Ханна в сопровождении мамы Эйприл и бойфренда Кристофера поехала в больницу. Дорога проходила мимо пожарной станции, где как раз находился на суточном дежурстве Брет.

Эйприл предложила остановиться возле станции, чтобы сходить в туалет. Но когда Ханна вышла из машины, она почувствовала, что родит прямо сейчас. Тогда Брет, не теряя присутствия духа, отвел дочку в спальное помещение, уложил, достал акушерский набор — и буквально спустя десять минут родилась Адалинн.

Такое быстрое появление малышки на свет, говорит Ханна, было шоком для нее. К счастью, Брет отлично справился со своими обязанностями, девочка родилась здоровой, роды прошли без каких-либо осложнений — и мама с дочкой вскоре уже были дома.

„Это то, что я запомню на всю оставшуюся жизнь“, — говорит Брет.

Он планирует, когда внучка подрастет, провести для нее экскурсию по пожарной станции, которую она выбрала своим местом рождения.