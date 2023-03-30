Мужчины назвали наиболее ненавистные женские фразы

Выяснилось, что большинство участников дискуссии откровенно бесит фраза „нам нужно поговорить“, за которой не следует разговор по душам.

„Это не дискуссия, это лекция. И в конце вам нужно будет признать ошибку, согласиться с ней и дать ей все, что она пожелает“, – отметил пользователь с ником Yarray2.

Фраза „Все в порядке“ раздражает мужчин не меньше. Один участник беседы признался, что эти слова мысленно возвращают его в детство, когда мать предлагала „делать что хочешь“. Ведь на самом деле, следовать ее совету нельзя было.

По мнению форумчанина Public-Hornet8166 фраза „Он просто друг“ должна возглавить список самых ненавистных фраз. Ведь ей, по его мнению, дамы нередко пытаются скрывать измены.