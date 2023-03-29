Наконец-то! Объявлены даты 36-ой Рижской недели моды
С 18 по 21 апреля в столице Латвии пройдет Рижская неделя моды. Мероприятия главного события индустрии моды Латвии объединяют сразу несколько форматов: показы дизайнеров на подиуме Hanzas Perons и на новой площадке — Zunda Towers, презентации, семинар на тему устойчивой моды для профессионалов индустрии и тематические ивенты. В этом сезоне вектором программы остается курс на sustainability.
Фотографией грядущей RIGA FASHION WEEK стала работа стилиста Сергея Хатанзейского и фотографа Аси Беловой.
„Имидж грядущего сезона — максимальное отображение актуальных тенденций индустрии — возвращение эпохи нулевых, периода популярности заниженной талии и завышенной длины. Мы переняли трендовые элементы того времени — кричащие цвета как символ возрождения, броские образы и смелые проявления альтер эго. На груди у модели — объемная бабочка из янтаря. Во-первых, это проявление свободы и легкости. Во-вторых, возвращение к истокам“, — рассказывает стилист Сергей Хатанзейский.
„В рамках весенней сессии RFW мы продолжим тему устойчивости. Поскольку Неделя моды — это точка соприкосновения профессионалов индустрии и потребителей, считаем важным транслировать ценности и значимость повестки. Одежда для имиджа изготовлена дизайнерами молодого латвийского бренда, в ДНК которого уже изначально заложены эко-ценности“, — дополняет президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.