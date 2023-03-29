Наконец-то! Объявлены даты 36-ой Рижской недели моды

С 18 по 21 апреля в столице Латвии пройдет Рижская неделя моды. Мероприятия главного события индустрии моды Латвии объединяют сразу несколько форматов: показы дизайнеров на подиуме Hanzas Perons и на новой площадке — Zunda Towers, презентации, семинар на тему устойчивой моды для профессионалов индустрии и тематические ивенты. В этом сезоне вектором программы остается курс на sustainability.