Консультант по детскому сну: если вы готовитесь к появлению малыша, то выбор коляски и кроватки – не самое важное
Консультант по детскому сну Катерина Виноградова помогает „семьям налаживать сон и высыпаться“. В интервью RusDelfi она рассказала о своем опыте и поделилась советами для всех, кто сталкивается с проблемами сна своих детей.
Как вы оказались в этой профессии?
В профессию меня привел неспящий ребенок, впрочем, как и большинство женщин, которые работают в этой сфере. Еще до рождения дочки моя подруга посоветовала мне сайт и сказала, что там информация, с которой необходимо ознакомиться заранее. Я все честно прочитала и забыла. Но когда столкнулась с проблемами, то вернулась к материалу и сумела наладить сон своей дочери.
Позже, общаясь с другими мамами, я отметила, что у многих возникают определенные проблемы, такие как: трудности с укладыванием ребенка спать, плач перед сном, беспорядочный режим дня у ребенка и невозможность его оставить на время с другими взрослыми. Я стала замечать, что на основе прочитанного могу помочь родителям понять, в чем может заключаться причина их проблем. Но поскольку я не была профессионалом в этой области, то и с советами никуда не лезла.
Потом я увидела рассылку, где „Baby sleep consult“ впервые проводили обучающую программу, которая ранее была доступна только для людей, которых они затем нанимали к себе на работу. В этот раз программа была рассчитана на всех желающих. И я воспользовалась этим шансом.
Это российский центр, а в Эстонии учат этому ремеслу?
Нет, в Эстонии не учат. Я проходила обучение в центре детского сна и развития Baby sleep consult в 2017-м. Центр основан Еленой Мурадовой – она первый консультант по детскому сну в русскоязычном пространстве.
Мы налаживаем распорядок дня, подходящий конкретному ребенку: сколько должно быть активности, сколько времени отводить на покой
Вы везде указываете, что являетесь консультантом именно по детскому сну. Поясните в чем главное различие детского сна от взрослого?
Я проходила обучение, чтобы работать с детьми до шести лет. Если после этого возраста у ребенка сохраняются серьезные проблемы со сном, то с ним уже занимаются люди с медицинским образованием: неврологи и сомнологи. Если консультант видит, что простой поведенческой коррекции не хватает, то, конечно, он направляет родителей к медицинскому специалисту.
Мы не выписываем лекарств. Мы налаживаем распорядок дня, подходящий конкретному ребенку: сколько должно быть активности, сколько времени отводить на покой. Что должны делать родители, чтобы помочь ребенку научиться крепко и долго спать. Звучит просто, но все дети разные, и в процессе работы возникает очень много нюансов.
А универсальные советы существуют?
Это те, которые знает каждый человек, но почему-то редко выполняет: прогулки на свежем воздухе, спокойный час для взрослых людей перед сном – без гаджетов, телевизора и громкой музыки. Здоровое питание. Спать свою норму часов – у взрослого человека это, как правило, от 7 до 9 часов. В зависимости от возраста и индивидуального состояния. Спать при этом желательно в темноте. Это базовые вещи, которые работают для всех.
Некоторые проблемы со сном вы уже упомянули, а с какими еще запросами к вам обращаются?
Зависит от возраста. Если мы говорим о детках до года, то чаще всего это долгие укладывания на ночь: 30, 40 или 50 минут. Крики или плач перед сном. Еще короткие дневные сны, когда малыш спит днем 30-40 минут, затем просыпается, и больше не получается его уложить. Бывает, что ребенок засыпает только в коляске или на руках у мамы.
Когда мы говорим о детках постарше – от года до двух лет – то чаще всего родители хотят переселить их в отдельную кроватку. Частый запрос от мам, чтобы кто-то кроме нее еще мог уложить спать ребенка. Также обращаются, если у ребенка остались привычки засыпать только при определенных условиях – это называется ассоциация на засыпание. Например, под песенку, или держа маму за руку.
С детьми старше двух лет чаще всего возникают проблемы с укладыванием на дневной сон: ребенок или не засыпает, или засыпает очень долго. А бывает, ребенка просто не отправить спать в нужное время.
Опишите как проходит ваша работа.
Ко мне обращаются мамы, используя либо запрос, либо форму связи, и рассказывают о проблемах, с которыми они сталкиваются. Например, ребенок постоянно просыпается ночью и требует укачивания на груди, или никто, кроме мамы, не может уложить его спать. Затем я созваниваюсь с мамой, и мы определяем какой вид работы ей подходит: некоторым достаточно полтора часов разговора, чтобы разложить все по полочкам, тогда как другим необходима регулярная обратная связь – их нужно брать за руку и вести до результата.
Из анкет, которые мне присылают мамы, я узнаю все интересующие меня вещи: привычки семьи, их распорядок дня, убеждения.
Затем мы проводим консультацию, на которой в первую очередь я рассказываю о гигиене сна. Это включает в себя и условия сна, и продолжительность бодрствования ребенка. В заключение мы утверждаем конкретный план, который мама должна выполнять, чтобы увидеть результат.
Существуют ли ситуации, при которых ваш метод не подойдет для решения проблем со сном у детей?
Иногда бывают ситуации, когда ребенок плохо спит из-за физической боли. Например, когда у него какое-то заболевание или просто режутся зубы. В такие моменты мы сосредотачиваемся на том, чтобы ребенку было хорошо и комфортно, а не на том, как научить его засыпать самостоятельно. Относительно конкретных методик самостоятельного засыпания, я не использую метод, который предполагает оставление ребенка одного в комнате, чтобы он смог там прокричаться.
Вы ложитесь на подушку, укрываетесь одеялом, поворачиваетесь на свой любимый бок и засыпаете – это ваш способ засыпания. А подушка, одеяло, поворот на бок – это „лучики“. У детей таких „лучиков“ обычно больше, к примеру, мама должна спеть песенку, покачать на руках
Какие методики самостоятельного засыпания существуют, и как они работают?
Есть более мягкие методики. Представьте солнышко, как его рисуют дети – с лучиками. Кружочек – это то, как ребенок засыпает. Вы ложитесь на подушку, укрываетесь одеялом, поворачиваетесь на свой любимый бок и засыпаете – это ваш способ засыпания. А подушка, одеяло, поворот на бок – это „лучики“. У детей таких „лучиков“ обычно больше, к примеру, мама должна спеть песенку, покачать на руках и т.д. Методика самостоятельного засыпания – научить ребенка проваливаться в сон без этих „лучиков“. Родители, конечно, помогают ему расслабиться, успокоиться, но момент проваливания в сон, в идеале, должен проходить самостоятельно.
Существуют быстрые методики самостоятельного засыпания – это когда мы забираем все „лучики“ одновременно и помогаем ребенку справиться с помощью голоса, прикосновений и взятия на руки, делая паузы между этими элементами.
А есть методики, когда мы забираем „лучики“ по одному. Например, сегодня мы научились засыпать без прикосновений, только со звуком. Через несколько дней научились засыпать уже без чего-то еще. Это называется медленной бесслезной методикой самостоятельного засыпания. Она действительно долгая, и не у всех родителей хватает терпения, потому что когда не получаешь быстрых результатов, то мотивация падает.
Родители ожидают мгновенных результатов?
Иногда родители приходят за волшебной таблеткой. Ожидают, что сейчас консультант расскажет что-то тайное, чему учат за большие деньги, и все само наладится, но такого не бывает. Если мы долгое время привыкли делать что-то определенным образом, то и ребенок, и родители могут испытывать трудности при выходе из зоны комфорта. Например, если я советую родителям проводить ежедневно час времени с детьми старше года на спокойных, познавательных занятиях, а не давать им смотреть телевизор, который может негативно сказаться на нервной системе малыша, то не все родители готовы следовать такому подходу.
Дайте прикладной совет родителям, которым нужно помочь ребенку заснуть после ночного кошмара?
Родители не должны убеждать ребенка в том, что его ночной кошмар не настоящий, для него это реальное переживание. Вместо этого нужно сесть рядом с ребёнком и попытаться успокоить его. На следующий день можно начать разбираться в причинах кошмара, чтобы предотвратить их возникновение в будущем. Кошмар может быть вызван разными причинами, например, просмотром мультфильма. Или что-то случилось и не обязательно – плохое. Это может быть любое эмоциональное событие. Допустим, сходили сначала в зоопарк, потом в кафе, потом в батутный центр. И у ребенка нервная система это переварила именно таким образом. Если мы понимаем откуда пошла реакция, то в дальнейшем стараемся это исключать.
Если кошмары у ребенка возникают регулярно, то родителям стоит обратиться за помощью к детскому психологу или песочному терапевту (песочная терапия - метод психотерапии, использующий песок и миниатюрные фигурки для снятия внутреннего напряжения – прим. ред.), чтобы выяснить причины этого явления и решить проблему.
Родители могут интуитивно понимать, что делать, но часто первый ребенок в их жизни – это их собственный. Им кажется, что когда становишься родителем, то тебе автоматически выдаются нужные знания и умения
Какие типичные ошибки совершают родители?
Типичные ошибки – это информационная неподготовленность. Родители могут интуитивно понимать, что делать, но часто первый ребенок в их жизни – это их собственный. Им кажется, что когда становишься родителем, то тебе автоматически выдаются нужные знания и умения. Это не так, к сожалению. Поэтому если вы готовитесь к появлению малыша в вашей семье, то выбор коляски и кроватки – не самое важное. Почитайте информацию о том, как правильно держать новорожденного ребенка на руках, о том, как дети спят. Узнайте о грудном вскармливании. Эта информация гораздо важнее, чем цвет детской комнаты или тип коляски.
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