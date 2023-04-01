Консультант по детскому сну: если вы готовитесь к появлению малыша, то выбор коляски и кроватки – не самое важное

Как вы оказались в этой профессии?

В профессию меня привел неспящий ребенок, впрочем, как и большинство женщин, которые работают в этой сфере. Еще до рождения дочки моя подруга посоветовала мне сайт и сказала, что там информация, с которой необходимо ознакомиться заранее. Я все честно прочитала и забыла. Но когда столкнулась с проблемами, то вернулась к материалу и сумела наладить сон своей дочери.

Позже, общаясь с другими мамами, я отметила, что у многих возникают определенные проблемы, такие как: трудности с укладыванием ребенка спать, плач перед сном, беспорядочный режим дня у ребенка и невозможность его оставить на время с другими взрослыми. Я стала замечать, что на основе прочитанного могу помочь родителям понять, в чем может заключаться причина их проблем. Но поскольку я не была профессионалом в этой области, то и с советами никуда не лезла.

Потом я увидела рассылку, где „Baby sleep consult“ впервые проводили обучающую программу, которая ранее была доступна только для людей, которых они затем нанимали к себе на работу. В этот раз программа была рассчитана на всех желающих. И я воспользовалась этим шансом.

Это российский центр, а в Эстонии учат этому ремеслу?

Нет, в Эстонии не учат. Я проходила обучение в центре детского сна и развития Baby sleep consult в 2017-м. Центр основан Еленой Мурадовой – она первый консультант по детскому сну в русскоязычном пространстве.

Мы налаживаем распорядок дня, подходящий конкретному ребенку: сколько должно быть активности, сколько времени отводить на покой

Вы везде указываете, что являетесь консультантом именно по детскому сну. Поясните в чем главное различие детского сна от взрослого?

Я проходила обучение, чтобы работать с детьми до шести лет. Если после этого возраста у ребенка сохраняются серьезные проблемы со сном, то с ним уже занимаются люди с медицинским образованием: неврологи и сомнологи. Если консультант видит, что простой поведенческой коррекции не хватает, то, конечно, он направляет родителей к медицинскому специалисту.