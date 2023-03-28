ФОТО | Бейонсе прекратила сотрудничество с Adidas и выпустила коллекцию с люксовым модным домом Balmain
Бейонсе стала героиней апрельского номера французской версии Vogue. На обложке журнала поп-дива предстала в одном из нарядов из ее новой совместной коллекции с Balmain, пишет Spletnik.ru. Ранее стало известно о том, что Бейонсе прекращает свое сотрудничество с Adidas.
Вместе с креативным директором бренда Оливье Рустеном певица создала кутюрную коллекцию, вдохновением для которой послужил ее альбом Renaissance (“Ренессанс“), вышедший в прошлом году.
В линейке представлено 16 нарядов, каждый из которых соответствует одной из песен альбома. По словам Рустена, все началось спонтанно — он просто начал делать наброски, слушая Renaissance, и не смог остановиться: „Я начал связывать эти наброски с альбомом, менять их в зависимости от мелодии и текста. Я совсем не собирался этого делать, но был вдохновлен музыкой“.
Создав несколько десятков скетчей, Оливье связался с Бейонсе и предложил поработать вместе над коллекцией одежды. Певица была удивлена, но с радостью согласилась.
„Я благодарна Balmain и Оливье Рустену за то, что Renaissance получил кутюрное воплощение. Заниматься дизайном вместе было настоящим освобождением“, — написала Бейонсе в соцсетях, где поделилась совместной фотографией с модельером.