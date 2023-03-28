ФОТО | Бейонсе прекратила сотрудничество с Adidas и выпустила коллекцию с люксовым модным домом Balmain

В линейке представлено 16 нарядов, каждый из которых соответствует одной из песен альбома. По словам Рустена, все началось спонтанно — он просто начал делать наброски, слушая Renaissance, и не смог остановиться: „Я начал связывать эти наброски с альбомом, менять их в зависимости от мелодии и текста. Я совсем не собирался этого делать, но был вдохновлен музыкой“.