Обеспокоенная мать: у сына в детстве все было в достатке. Я и не могла представить, что он станет таким...

„До 14 лет мой сын был во всех отношениях хороший, веселый и заботливый. Но когда ему исполнилось 14 лет, он тотально изменился. Месяц назад ему исполнилось уже 20, но продолжает вести себя как эгоистичный подросток. Может мне так грубо ответить, указывает мне, что я могу и не могу делать, когда дело касается моей личной жизни и моего партнера. Я и не могла представить, что он может настолько измениться! Боюсь, что все еще больше ухудшится, когда ему будет 25–30 лет. Хотя 20-лет можно еще считать как поздний подростковый возраст.

В детстве у него все было в достатке, деньги, которые я получала как мать-одиночка до его 18-летия, переводила на его счет и, конечно, всегда поддерживала его в денежном плане. Мой партнер его тоже всегда принимает, но он не отвечает взаимностью! Я для него как какая-то стадная девка, которой можно манипулировать.

Я боюсь за будущее. Потому что полно таких детей, которые во взрослом возрасте даже бьют своих родителей и выгоняют их из квартиры, чтобы самому там наслаждаться жизнью. Я боюсь, что мой сын станет также вести себя со мной, когда я буду старше. Что делать? Есть ли еще надежда, что он „перерастет“ этот поздний подростковый возраст и снова станет хорошим и добрым?! Он не стал ни наркоманом, ни алкоголиком, этими пороками не страдает и в остальном порядочный. Но этот его характер, и то, как он ведет себя со мной... мне так грустно!“

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