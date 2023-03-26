Подросток все время сидит в телефоне: что делать родителям(22)
Если вы регулярно ругаетесь с подростком из-за гаджетов, предлагаем вместо противостояния перейти к сотрудничеству.
Подросток в наушниках, уткнувшийся в телефон и не реагирующий на внешние раздражители, — картина, ставшая привычной для современных родителей. И, как правило, очень их раздражающая, пишет mail.ru.
Такая ситуация часто становится причиной ссор и скандалов в семье.
Хотя на самом деле нет ничего удивительного в том, что, получив возможность непрерывно оставаться на связи с друзьями (да и вообще со всем миром), подростки ею пользуются. А вы бы разве не стали, если бы сами были подростками?
Но родители совершенно справедливо беспокоятся о том, что сидение в телефоне может плохо сказаться на здоровье и школьной успеваемости ребенка. К тому же общение в чатах и мессенджерах не способствует развитию реальных социальных навыков, а в соцсетях подросток может столкнуться с буллингом, домогательством и т.д.
Специалисты по воспитанию рекомендуют родителям подростков перейти от противостояния к сотрудничеству.
Такой подход поможет гораздо лучше, чем родительский диктат, навязывание жестких правил, крики, конфликты и наказания. Но для этого родителям в первую очередь нужно поработать над собой.
1. Смените психологические установки
Стоит признать, что чем старше становится ваш ребенок, тем меньше у вас возможностей контролировать его жизнь — как реальную, так и цифровую. Поэтому так важно передать этот контроль в руки самого ребенка — чтобы он сам принимал ответственные решения и регулировал свою онлайн-активность.
Чтобы проделать этот путь — от контроля к доверию, — вам нужно начать отслеживать свои реакции при виде уткнувшегося в телефон ребенка. В следующий раз, как только почувствуете, что собираетесь на него накричать, сделайте паузу и прислушайтесь к себе. Осознайте, до какой степени вам хочется контролировать все, что делает подросток. И спросите себя: а правильно ли это?
2. Будьте любопытными и наладьте контакт
У вас ничего не получится, если между вами не будет нормального контакта. Поэтому стоит проявить любопытство и спросить подростка, к примеру, какая соцсеть ему больше нравится и почему, какие, по его мнению, у соцсетей достоинства и недостатки, что будет, если он целый день проведет без телефона.
Напоминайте себе о том, что это не дискуссия: вы здесь не для того, чтобы преподать урок, а для того, чтобы лучше понять своего ребенка.
Ни в коем случае нельзя, чтобы подросток заподозрил, что вы, может быть, не воспринимаете его мнение всерьез, считаете его неправильным или осуждаете его.
3. Разработайте совместный план
Чтобы, с одной стороны, подросток мог самостоятельно регулировать свое цифровое поведение, а с другой — все связанные с этим риски были минимизированы, разработайте согласованный разумный план. Во время обсуждения каждого из его пунктов предоставьте подростку возможность первым делиться своими мыслями, а только потом высказывайте свое мнение.
Обязательно уделите внимание следующим темам:
где, когда и как долго можно сидеть в телефоне, чтобы это было уместно, обоснованно и адекватно;
как оставаться в безопасности в сети;
что нужно знать об этикете общения в соцсетях;
что можно постить, а что нельзя;
как узнать, можно ли верить конкретной информации из интернета.
Благодаря такой совместной работе подросток почувствует, что вы ему доверяете и воспринимаете его как ответственного и сознательного человека. Это в целом очень полезно для ребенка: даже если он на самом деле еще пока не дотягивает до такой высокой оценки, ваше доверие поможет ему к ней приблизиться.