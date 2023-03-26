Подросток все время сидит в телефоне: что делать родителям

Подросток в наушниках, уткнувшийся в телефон и не реагирующий на внешние раздражители, — картина, ставшая привычной для современных родителей. И, как правило, очень их раздражающая, пишет mail.ru.

Такая ситуация часто становится причиной ссор и скандалов в семье.

Хотя на самом деле нет ничего удивительного в том, что, получив возможность непрерывно оставаться на связи с друзьями (да и вообще со всем миром), подростки ею пользуются. А вы бы разве не стали, если бы сами были подростками?

Но родители совершенно справедливо беспокоятся о том, что сидение в телефоне может плохо сказаться на здоровье и школьной успеваемости ребенка. К тому же общение в чатах и мессенджерах не способствует развитию реальных социальных навыков, а в соцсетях подросток может столкнуться с буллингом, домогательством и т.д.

Специалисты по воспитанию рекомендуют родителям подростков перейти от противостояния к сотрудничеству.

Такой подход поможет гораздо лучше, чем родительский диктат, навязывание жестких правил, крики, конфликты и наказания. Но для этого родителям в первую очередь нужно поработать над собой.

1. Смените психологические установки

Стоит признать, что чем старше становится ваш ребенок, тем меньше у вас возможностей контролировать его жизнь — как реальную, так и цифровую. Поэтому так важно передать этот контроль в руки самого ребенка — чтобы он сам принимал ответственные решения и регулировал свою онлайн-активность.

Чтобы проделать этот путь — от контроля к доверию, — вам нужно начать отслеживать свои реакции при виде уткнувшегося в телефон ребенка. В следующий раз, как только почувствуете, что собираетесь на него накричать, сделайте паузу и прислушайтесь к себе. Осознайте, до какой степени вам хочется контролировать все, что делает подросток. И спросите себя: а правильно ли это?

2. Будьте любопытными и наладьте контакт