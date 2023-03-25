Названы главные джинсы весны 2023: вот как они выглядят

Клеш от бедра и буткат

Широкие штанины остаются главным трендом, но высота и ширина клеша варьируются: можно выбрать буткат – облегающие вверху джинсы с контрастным клешем от колена, а можно остановиться на широких штанинах с клешем от бедра.

Здесь, кстати, можно поиграть со стилизацией – например, вспомнить начало нулевых с буткатом на низкой талии.

Низкая талия

Кстати, низкая талия тоже возвращается. Деталь ну очень спорная – кому-то она кажется мегасексуальной, а кто-то уверен, что заниженная талия визуально делает фигуру непропорциональной. И то и другое утверждение могут быть верны – все зависит от вашей фигуры и вещей, которыми вы дополняете джинсы.

Кстати, обратите внимание – посадка все еще не опустилась совсем на бедра. Просто после годов популярности посадки выше пупка то, что ниже, нам кажется особенным.

Гранж

Возвращается и гранж – что, кстати, неудивительно, после „звоночков“ в виде тех же поношенных кед от Balenciaga.

В случае с джинсами гранж – это всевозможные потертости, неравномерное окрашивание и любимые многими дырки. Они, кстати, могут быть самыми разными – от аккуратных мелких по всей поверхности до одной, занимающей чуть ли не всю штанину и делающей из джинсов скорее шорты.

Такие джинсы можно дополнять подходящими по стилю вещами, а можно сыграть в эклектику и надеть рваные потертые джинсы с элегантными лодочками и строгим жакетом. Сегодня мода поощряет фантазию и игру на контрастах, и плюс в том, что даже стилизованные вещи становятся близки к универсальным.

Накладные карманы

Как вам тренд на карго? Он перенесся и на джинсы – этой весной в почете накладные карманы.

У тренда есть нюанс – такие карманы актуально будут смотреться только на широких моделях, а вот строго прямые модели или те же мамсы они точно не украсят.

Принт

Джинсы могут быть акцентной деталью в образе – просто найдите модель с принтом. Цветные мультяшные принты, которые ненадолго вернулись в моду перед началом пандемии, не актуальны, а вот джинсовые и не слишком контрастные паттерны – вполне.