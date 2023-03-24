ФОТО | Balenciaga начал продавать шарф в виде провода за 1700 евро

Согласно описанию, данный предмет гардероба под названием Wire Scarf изготовлен из флиса и входит в летнюю коллекцию марки. Изделие имеет спиральную форму и представлено в двух вариантах: в неоновых розовом и желтом оттенках.

При этом видно, что оно неплотно прилегает к шее модели на фотографии из каталога и не прикрывает ее полностью.

Известно, что цена указанной синтетической вещи составляет 1700 евро.

Ранее в марте Balenciaga выставил на продажу дырявые костюмы, состоящие их черных оверсайз-куртки и мешковатых штанов, сшитых из джинсовой ткани. Стоимость данного комплекта одежды составляет 5000 долларов.