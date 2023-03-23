ФОТО и ВИДЕО | H&M приподнял завесу тайны над своей коллаборацией с модным домом Mugler: в продаже уже в мае

Коллекцию Mugler х H&M создал креативный директор бренда Кейси Кадволладер, который начал работать с брендом в 2018 году. Сам бренд Mugler был основан еще в 1973 году легендой моды Тьери Мюглером.

В этой коллекции представлены элементы, которые так свойственны творчеству Кадволладера для Mugler и классическому духу модного дома: обтягивающие сексуальные формы, глубокие декольте, искусные вырезы, широкие плечи. Важной частью коллекции станут также джинсы и джинсовые куртки. Для коллекции также были воссозданы некоторые архивные вещи от Mugler.

Компании начали переговоры о сотрудничестве уже в 2022 году, когда сам Мюглер был еще жив. „Этой коллекцией мы отмечаем наследие Тьери Мьюглера, и приятно осознавать, что в начале создания он лично сотрудничал с нами, конечно же вместе с Кейси и модным домом Mugler“, - говорит Анн-Софи Йоханссон, креативный консультант H&M.

Она добавила, что под предводительством Кейси Кадволладера Mugler стал одним из самых инновационных и захватывающих брендом в сегодняшнем модном ландшафте.

Чтобы лучше показать коллекцию было создано музыкальное видео, в котором приняли участие как новые музы дома Mugler - музыканты Shygirl, Arca, Amaare и Eartheater - так и старые музы, которых блистали на подиуме Тьери Мюглере - легендарные модели Джерри Холл и Конни Флеминг.

Поступит ли коллекция в продажу в физические магазины H&M в Эстонии, пока неизвестно.