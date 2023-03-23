ФОТО | Воспоминания из детства. Осмелились бы надеть эпатажные сапоги с „Телепузиками“?

Дизайнер из Нью-Йорка Christian Cowan создал сапоги, которые вы, увидев один раз, вряд ли забудете : один сделаны из персонажа мультика для малышей „Телепузики“.

Стоят такие веселые сапожки 2500 долларов. Пэрис Хилтон уже написала в Instagram, что ей нужна такая пара.

В коллекции дизайнера есть и другие элементы одежды, вдохновленные „Телепузиками“.

Некоторым пользователям сети такой подход не понравился - сочетание детского мультика и сапогов на высоком каблуке они посчитали сексуализацией „Телепузиков“.