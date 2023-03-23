ФОТО | Воспоминания из детства. Осмелились бы надеть эпатажные сапоги с „Телепузиками“?
Мода - это тоже искусство. Поэтому возможности для креатива неограниченны, в том числе и в дизайне обуви. Подвиньтесь туфли с красной подошвой от Christian Louboutin и столь любимые Кэрри Брэдшоу Manolo Blahnik - появился новый эпатажный конкурент!
Дизайнер из Нью-Йорка Christian Cowan создал сапоги, которые вы, увидев один раз, вряд ли забудете : один сделаны из персонажа мультика для малышей „Телепузики“.
Стоят такие веселые сапожки 2500 долларов. Пэрис Хилтон уже написала в Instagram, что ей нужна такая пара.
В коллекции дизайнера есть и другие элементы одежды, вдохновленные „Телепузиками“.
Некоторым пользователям сети такой подход не понравился - сочетание детского мультика и сапогов на высоком каблуке они посчитали сексуализацией „Телепузиков“.