ФОТО | Старейшая модель в мире в последний раз снялась для обложки журнала Vogue

В официальном аккаунте популярного издания уже можно увидеть ее снимки. Фотограф Альберт Уотсон запечатлел Кармен Делль’Орефиче в образе от Schiaparelli и в головном уборе Kokin New York. А главной темой нового выпуска стал „Вечный гламур“.

Кстати, Кармен Делль’Орефиче желает, чтобы данная съемка стала заключительной съемкой в ее невероятно долгой карьере. Модель дебютировала на обложке Vogue US в далеком 1947 году – тогда ей было всего лишь пятнадцать лет. А на подиум она вышла в последний раз в феврале 2020 года во время состоявшегося в Нью-Йорке в рамках Недели моды показа Sheguang Hu.