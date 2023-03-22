Мода и стиль
22.03.2023, 15:00

ФОТО | Старейшая модель в мире в последний раз снялась для обложки журнала Vogue

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Haute Couture Guo Pei Carmen Dell Orefice 85 Ans MODE Fashion Week Guo Pei 25 01 2017 Step
Haute Couture Guo Pei Carmen Dell Orefice 85 Ans MODE Fashion Week Guo Pei 25 01 2017 Step
ФОТО: imago stock&people | Scanpix

91-летняя модель Кармен Делль’Орефиче, угодившая в Книгу рекордов Гиннесса как модель с самой продолжительной карьерой, снялась для апрельской обложки журнала Vogue Czechoslovakia, пишет MyJane.ru.

В официальном аккаунте популярного издания уже можно увидеть ее снимки. Фотограф Альберт Уотсон запечатлел Кармен Делль’Орефиче в образе от Schiaparelli и в головном уборе Kokin New York. А главной темой нового выпуска стал „Вечный гламур“.

Кстати, Кармен Делль’Орефиче желает, чтобы данная съемка стала заключительной съемкой в ее невероятно долгой карьере. Модель дебютировала на обложке Vogue US в далеком 1947 году – тогда ей было всего лишь пятнадцать лет. А на подиум она вышла в последний раз в феврале 2020 года во время состоявшегося в Нью-Йорке в рамках Недели моды показа Sheguang Hu.

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