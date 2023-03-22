Эпатажный дизайнер Джереми Скотт покинул пост креативного директора Moschino

Скотт описал свое пребывание в Moschino как „прекрасный праздник творчества и воображения“. Он добавил, что „горд за наследие, которое оставляет после себя“, и поблагодарил Массимо Ферретти, исполнительного представителя материнской компании Moschino Aeffe, „за честь возглавить этот культовый дом“, а также выразил благодарность поклонникам по всему миру.

„Мне повезло, что у меня была возможность работать с творческой силой, которой является Джереми Скотт. Я хотел бы поблагодарить его за десятилетнюю приверженность наследию дома Франко Москино и за создание яркого и радостного видения, которое навсегда останется частью истории Moschino“, — сказал Массимо Ферретти.

Последняя коллекция Скотта была представлена в прошлом месяце в Милане.