ФОТО | 40-летняя Седокова показала фигуру в бикини и поделилась необычным способом похудения

Артистка поделилась с подписчиками необычным способом похудения. Оказывается, она тренируется в специальном костюме, напоминающем целлофановый пакет. За счет эффекта сауны Седокова активно потеет, и это помогает ей стать еще стройнее.

„У меня новый костюм, в котором слегка стыдно ходить. Но после часа на дорожке очень приятно видеть себя в зеркале“, - заявила Седокова.

Несколько дней назад артистка вышла из себя, когда в Сети принялись активно обсуждать ее фигуру. Интерес пользователей вызвал кадр, размещенный в соцсетях после съемок одной из телепередач. Анна пришла на программу в облегающем синем платье. Зрители посчитали наряд неудачным и написали, что он излишне подчеркивает расплывшуюся талию звезды. Пользователи стали обсуждать лишний вес певицы, оскорбляя ее и называя толстой. Анна обиделась и принялась оправдываться.

„Сегодня утром я прочла в интернете, что я толстая и жирная. Люди смеялись, удивлялись, радовались, комментировали“, - делилась Анна, отмечая, что вечно борется с лишним весом.

Артистка подчеркнула, что съемки программы прошли несколько месяцев назад, еще до того, как она радикально похудела. Певица заявила, что имеет полное право поправляться – от этого она не перестает быть привлекательной. Седокова призвала хейтеров перестать унижать женщин из-за их веса, внешности или возраста. При этом артистка отметила, что похудела и сейчас находится на пике своей формы.

Артистка не раз говорила в интервью, что ее идеальный вес - 58-60 килограммов, и она старается его поддерживать. Седокова правильно питается и регулярно тренируется в спортзале, но иногда нарушает режим и набирает лишние килограммы. Анна признается, что не любит спорт, но вынуждена постоянно им заниматься. Больше всего она ненавидит совместные тренировки с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Он крайне серьезно относится к спорту и заставляет жену постоянно поддерживать форму. При этом он жестко контролирует занятия Седоковой и сильно нагружает ее.

„Ненавижу, когда меня тренирует муж. Это как прийти в трениках на конкурс „Мисс Вселенная“. Когда тебя тренирует мистер совершенство и выносливость. В общем, он платит мне, чтобы я с ним тренировалась. Знайте“, - пошутила как-то артистка.