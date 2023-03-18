Как снова стать иконой стиля в 50+? Главные секреты и подробные инструкции от эстонского дизайнера Дианы Денисовой

Если говорить о взрослых женщинах, у каждой уже есть свой стиль. Он сформировался к 30–35 годам, а дальше жизнь развивается стремительно – карьера, семья, дети. И вот в плюс-минус 45 лет ощущаешь: что-то в твоем образе не так, а что именно – не понимаешь.

В такие моменты рождается недовольство собой. С одной стороны, понимаешь, что что-то не так. С другой – очень сложно принять то, что диктует актуальная мода. Ведь мода кардинально меняется каждые десять лет. А мы, занятые своими делами, этого не замечаем. Плюс физиология – с возрастом меняется фигура, кожа. В итоге надеть привычные джинсы и футболку проще и безопаснее, чем создать интересный трендовый образ.