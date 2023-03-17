ФОТО | Неужели ей действительно 55 лет? Николь Кидман показала невероятную стройность ног
Голливудская актриса Николь Кидман по-прежнему остается в высшей форме даже в свои 55 лет. Прекрасный пример для подражания!
Кидман опубликовала в соцсетях фото, где сложно заметить что-то, кроме ее идеально стройных ног, ведь сидит она там прямо как Шэрон Стоун в знаменитой позе из „Основного инстинкта“. Фанаты были в восторге. „Ты выглядишь на миллион долларов“, - восхищенно пишут они.
Кидман еще в 2011 году призналась, что использовала инъекции ботокса, чтобы улучшить свою внешность. Тогда она обещала, что завязала с этим, так как ей не понравился эффект, но согласно слухам, в течение лет актриса все еще прибегала к этой маленькой хитрости.
Николь Кидман была замужем за Томом Крузом и у пары двое общих детей. У нее также есть двое детей со своим нынешним мужем, кантри-музыкантом Китом Урбаном.