ФОТО | Неужели ей действительно 55 лет? Николь Кидман показала невероятную стройность ног

Кидман опубликовала в соцсетях фото, где сложно заметить что-то, кроме ее идеально стройных ног, ведь сидит она там прямо как Шэрон Стоун в знаменитой позе из „Основного инстинкта“. Фанаты были в восторге. „Ты выглядишь на миллион долларов“, - восхищенно пишут они.

Кидман еще в 2011 году призналась, что использовала инъекции ботокса, чтобы улучшить свою внешность. Тогда она обещала, что завязала с этим, так как ей не понравился эффект, но согласно слухам, в течение лет актриса все еще прибегала к этой маленькой хитрости.

Николь Кидман была замужем за Томом Крузом и у пары двое общих детей. У нее также есть двое детей со своим нынешним мужем, кантри-музыкантом Китом Урбаном.