Жертва жуткого нападения собак Сандра: я видела, как в их зубах остались мои волосы и скальп

В ноябре прошлого года Сандра находилась во дворе дома своих родителей в Пылтсамаа, когда на нее вдруг жестоко напали две собаки. Сандра признается, что не чувствовала себя в безопасности во дворе дома и раньше, когда семья обзавелась маленькой собачкой, которую тоже приходилось держать на поводке или на коленях, потому что агрессивные соседские псы дважды на нее нападали. Проблемы с этими же собаками в этом районе были и раньше, но до тех пор не было никаких доказательств причиненного ими материального ущерба. Не было никаких правовых оснований что-либо делать с собаками, которые неоднократно атаковали семью.