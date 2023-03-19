Люди
19.03.2023, 09:00

Жертва жуткого нападения собак Сандра: я видела, как в их зубах остались мои волосы и скальп

 
„Я почувствовала, как мне оторвали ухо“
ФОТО: Erakogu

„Я знала, что умру в тот вечер“, — вспоминает Сандра, которая чуть не погибла в результате нападения собаки в программе „Südamesoov“ (Kanal 2). Этот случай потряс всю Эстонию.

В ноябре прошлого года Сандра находилась во дворе дома своих родителей в Пылтсамаа, когда на нее вдруг жестоко напали две собаки. Сандра признается, что не чувствовала себя в безопасности во дворе дома и раньше, когда семья обзавелась маленькой собачкой, которую тоже приходилось держать на поводке или на коленях, потому что агрессивные соседские псы дважды на нее нападали. Проблемы с этими же собаками в этом районе были и раньше, но до тех пор не было никаких доказательств причиненного ими материального ущерба. Не было никаких правовых оснований что-либо делать с собаками, которые неоднократно атаковали семью.

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