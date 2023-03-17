Теперь в Эстонии можно приобрести одежду и обувь популярного шведского бренда Axel Arigato

Основанный в 2014 году бренд известен в первую очередь своим широким выбором кроссовок разных стилей - от ретро до минимализма. В последние годы также крайне популярными стали одежда и аксессуары бренда, вдохновленные уличным стилем: оверсайз кофты, футболки с логотипами, высокотехнологичные пуховики, бомберы, тренчи, кепки и т.д.

Вся продукция Axel Arigato производится исключительно на находящихся в Европе заводах, в основном в Порто. Все материалы тщательно отбираются, а используемая в пошиве вещей кожа получается из остатков пищевой промышленности. Бренд пытается внедрить экологичность во все аспекты своего производства.

Онлайн-магазин Soulz.ee продает наряду с Axel Arigato продукцию таких брендов, как Mango, Sandro, Maje, Max Mara, Weekend Max Mara, BOSS, Hugo, Marella, ALDO и других. Кроме того, магазин обещает быструю доставку по Эстонии в течение 2-4 рабочих дней и бесплатные возвраты товаров.

Женскую коллекцию Axel Arigato можно посмотреть здесь, а мужскую - здесь.