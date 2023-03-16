ФОТО | Праздник удался! Kaubamaja и Fotografiska дали старт новому модному сезону и выставке, созданной искусственным интеллектом

На мероприятии была представлена созданная в сотрудничестве с Ma+Ke Lab одежда. Над ней „потрудился“ ИИ, взяв за основу весенние коллекции одежды из Kaubamaja. Прототипы вещей выставлены в магазине музея, купить их можно в онлайн-магазине Fotografiska. Не обошлось без помощи ИИ и при создании закусок для вечеринки по случаю открытия выставки. Также гости смогли насладиться показом мод от Kaubamaja, выступлением певицы Kitty Florentine и диджей-сетом Мадиса Нестора и Хелене Ветик.

„Пиксельные мечты“ (Pixelated Dreams) — первая интерактивная групповая выставка Fotografiska, работы для которой создали посетители музея, поделившись своими мечтами и фантазиями с искусственным интеллектом. Начиная с 15 марта и до 15 мая стены кафе и ресторана музея будут украшать цифровые картины, у которых нет конкретного автора и существование которых в нашем мире ограничено по времени.

На открытии выставки все гости смогли поделиться с искусственным интеллектом своими мечтами, сделав запись на специальной онлайн-платформе. ИИ обработал запросы пользователей и создал соответствующие произведения. Таким образом авторов работ, которые будут проецироваться в реальном времени на стенах Fotografiska, определить невозможно.

Революция ИИ набирает обороты и оказывает влияние на деятельность во многих областях. В мире искусства к ИИ скорее относятся как к непрошенному гостю.



„Одна из задач Fotografiska — поднимать важные для общества вопросы. Проект „Пиксельные мечты“ мы создали прежде всего для того, чтобы начать дискуссию о влиянии ИИ на мир искусства. Сперва может показаться, что выставка эта исключительно развлекательная, но, надеемся, что некоторые посетители все же задумаются, например, над тем, будет ли из-за развития ИИ ценность искусства расти или падать? Возможно ли, что созданные ИИ работы будут нравиться публике больше, чем произведения художников? Если мы будем позволять ИИ все больше думать и делать за нас, не утратим ли мы часть своих навыков и способностей, не откажемся ли от скрытого в нас потенциала?“ — прокомментировал идею проекта бренд-менеджер Fotografiska Йорвен Вийлик.