Родительские чаты - помощь или зона конфликтов? Как сохранить спокойствие и не послать всех на три буквы
Современным родителям школьников сложно представить, что сравнительно недавно родители узнавали о школьных делах только на родительских собраниях. Иногда случались форс-мажорные обстоятельства, и приходилось зайти в школу или созвониться с учителем. Немного чаще встречались члены родительского комитета. Если классный руководитель попадался активный, организовывались интересные экскурсии, поездки, походы. Как правило, несколько родителей привлекались для помощи учителю. Если случались конфликты между детьми, они решались с помощью учителя и родителей конфликтующих. Но все же дни и вечера родителей тех времен были свободны от происходящего в школе, пишет MyJane.ru.
С появлением мобильной связи постепенно уютный родительский мир изменился. Поначалу многие радовались возможности быть на связи с учителем, родителями из класса - всегда есть возможность что-то уточнить или сообщить срочную новость. Но с появлением родительских чатов многое изменилось. Теперь даже ночью многие получают различные сообщения и в поту начинают принимать срочные решения. А иногда вас буквально засыпают всякого рода „поздравишки“ и т.п. Если случился конфликт в классе между двумя детьми, об этом будут знать все родители класса. Хорошо это или не очень?
Накал в родительских чатах возрастает с приближением различных праздничных дат. Сбор денег или поиск подарков теперь точно не пройдет мимо вас, даже если вы добросовестно в числе первых деньги сдали. А вот Ивановы не спешат, поэтому надо совместно „перемыть им косточки“.
Можно ли как-то оградить себя от бурной родительско-школьной жизни? Желательно с первых дней ввести правила общения в чате. Договоритесь и определитесь, в какие часы можно писать сообщения.
Родительские чаты не предназначены для ненужной информации, праздных разговоров, спама. Не забудьте ввести правило - писать в общем чате только по делу, излагать информацию коротко и понятно.
Не используйте в переписке голосовые сообщения. Не у всех есть возможность их прослушать, да и попросту они раздражают - приходится слушать информацию, которая, может быть, нужна только нескольким людям.
Воздержитесь от замечаний родителям, если они пишут с ошибками.
Психологи советуют:
1. Отключите на мобильном уведомления. Читайте полученные сообщения только в удобное время.
2. Желательно создать два чата: один для общения с учителем, другой - с родителями для обсуждения различных деталей.
3. Не „засыпайте“ открытками и поздравлениями чат.
4. Решайте возникающие проблемы напрямую с родителями. Если у вашего ребенка возник с одноклассником конфликт, не пишите об этом в чате. Звоните родителям ребенка. Выносить конфликт на общее обсуждение имеет смысл, если родители игнорируют вас.
5. Прежде, чем писать какую-либо негативную информацию в чат, подумайте: может эту информацию вначале отправить учителю?
6. При общении с родителями не переходите на личности. Думаю, нередко в чатах можно прочитать что-то типа: „Какая же вы хамка! Теперь видно в кого ваш ребенок!“
7. Любые непрошенные советы - это скрытая агрессия, нарушающая личные границы участников. Поучительные и наставительные высказывания точно не для этого чата!
8. Если хотите дать совет или откликнуться на высказывание участника, пишите конкретно ему.
9. Не высказывайте в чате собственные чувства к учителю или другим родителям.
10. Если вы вносите дельные предложения или отстаиваете свою точку зрения, подкрепляйте свою позицию надежными источниками.
11. Избегайте выдавать в чат непроверенную шокирующую информацию.
12. Учитесь формулировать и отстаивать собственное мнение вежливо.
13. Не удаляйтесь из чата по поводу и без. Вы только насмешите родительское сообщество, если демонстрируя обиду удалитесь из чата, а через пару дней вернетесь обратно. Взрослые люди должны уметь „держать удар“.
14. Вы мудрый человек, если пользуетесь главным правилом родительских чатов – ПРОМОЛЧИ, если возможно. Второе правило - сдай вовремя деньги! Чем меньше эмоциональных откликов в чате, тем лучше.
15. Если вас задела тема обсуждения, подумайте, прежде, чем вступить в обсуждение. Не забывайте, что любые сообщения могут стать доступны общественности.
16. Если вас довели до „белого кипения“, оставьте телефон на пару минут, походите по комнате, охладите лицо прохладной водой - дайте себе время немного успокоиться. Только после этого отвечайте на сообщение.
17. Не вываливайте на детей подробности из родительских чатов.
В родительских чатах должно быть строгое табу на острые политические вопросы. Любое прикосновение к больным для многих точкам может вызвать волну негатива.
Если отбросить негатив, родительские чаты - отличное место для установления связи и быстрого решения возникающих вопросов. Но жить в школьных чатах, впрочем, как и во всех других, надо мирно.
В идеале - назначить с первого дня модератора или администратора в родительском чате. Независимая сторона будет пресекать нарушения правил чата и оскорбления. Модератор может потребовать от родителей соблюдения правил вежливости, напомнить о правилах чата.
Если ваш родительский чат „беспокойный“, не откладывайте решение проблемы. Современный человек живет насыщенной онлайн-жизнью, от которой практически не отдыхает. Плюс - проблемы в семье, на работе. Невротизация общества нарастает, конфликты вспыхивают как спички. Человек „на взводе“ остро реагирует даже на мелочи.