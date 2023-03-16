Родительские чаты - помощь или зона конфликтов? Как сохранить спокойствие и не послать всех на три буквы

С появлением мобильной связи постепенно уютный родительский мир изменился. Поначалу многие радовались возможности быть на связи с учителем, родителями из класса - всегда есть возможность что-то уточнить или сообщить срочную новость. Но с появлением родительских чатов многое изменилось. Теперь даже ночью многие получают различные сообщения и в поту начинают принимать срочные решения. А иногда вас буквально засыпают всякого рода „поздравишки“ и т.п. Если случился конфликт в классе между двумя детьми, об этом будут знать все родители класса. Хорошо это или не очень?



Накал в родительских чатах возрастает с приближением различных праздничных дат. Сбор денег или поиск подарков теперь точно не пройдет мимо вас, даже если вы добросовестно в числе первых деньги сдали. А вот Ивановы не спешат, поэтому надо совместно „перемыть им косточки“.



Можно ли как-то оградить себя от бурной родительско-школьной жизни? Желательно с первых дней ввести правила общения в чате. Договоритесь и определитесь, в какие часы можно писать сообщения.



Родительские чаты не предназначены для ненужной информации, праздных разговоров, спама. Не забудьте ввести правило - писать в общем чате только по делу, излагать информацию коротко и понятно.



Не используйте в переписке голосовые сообщения. Не у всех есть возможность их прослушать, да и попросту они раздражают - приходится слушать информацию, которая, может быть, нужна только нескольким людям.



Воздержитесь от замечаний родителям, если они пишут с ошибками.



Психологи советуют:



1. Отключите на мобильном уведомления. Читайте полученные сообщения только в удобное время.

2. Желательно создать два чата: один для общения с учителем, другой - с родителями для обсуждения различных деталей.

3. Не „засыпайте“ открытками и поздравлениями чат.

4. Решайте возникающие проблемы напрямую с родителями. Если у вашего ребенка возник с одноклассником конфликт, не пишите об этом в чате. Звоните родителям ребенка. Выносить конфликт на общее обсуждение имеет смысл, если родители игнорируют вас.

5. Прежде, чем писать какую-либо негативную информацию в чат, подумайте: может эту информацию вначале отправить учителю?

6. При общении с родителями не переходите на личности. Думаю, нередко в чатах можно прочитать что-то типа: „Какая же вы хамка! Теперь видно в кого ваш ребенок!“

7. Любые непрошенные советы - это скрытая агрессия, нарушающая личные границы участников. Поучительные и наставительные высказывания точно не для этого чата!

8. Если хотите дать совет или откликнуться на высказывание участника, пишите конкретно ему.

9. Не высказывайте в чате собственные чувства к учителю или другим родителям.

10. Если вы вносите дельные предложения или отстаиваете свою точку зрения, подкрепляйте свою позицию надежными источниками.

11. Избегайте выдавать в чат непроверенную шокирующую информацию.

12. Учитесь формулировать и отстаивать собственное мнение вежливо.

13. Не удаляйтесь из чата по поводу и без. Вы только насмешите родительское сообщество, если демонстрируя обиду удалитесь из чата, а через пару дней вернетесь обратно. Взрослые люди должны уметь „держать удар“.

14. Вы мудрый человек, если пользуетесь главным правилом родительских чатов – ПРОМОЛЧИ, если возможно. Второе правило - сдай вовремя деньги! Чем меньше эмоциональных откликов в чате, тем лучше.

15. Если вас задела тема обсуждения, подумайте, прежде, чем вступить в обсуждение. Не забывайте, что любые сообщения могут стать доступны общественности.

16. Если вас довели до „белого кипения“, оставьте телефон на пару минут, походите по комнате, охладите лицо прохладной водой - дайте себе время немного успокоиться. Только после этого отвечайте на сообщение.

17. Не вываливайте на детей подробности из родительских чатов.



В родительских чатах должно быть строгое табу на острые политические вопросы. Любое прикосновение к больным для многих точкам может вызвать волну негатива.



Если отбросить негатив, родительские чаты - отличное место для установления связи и быстрого решения возникающих вопросов. Но жить в школьных чатах, впрочем, как и во всех других, надо мирно.



В идеале - назначить с первого дня модератора или администратора в родительском чате. Независимая сторона будет пресекать нарушения правил чата и оскорбления. Модератор может потребовать от родителей соблюдения правил вежливости, напомнить о правилах чата.



Если ваш родительский чат „беспокойный“, не откладывайте решение проблемы. Современный человек живет насыщенной онлайн-жизнью, от которой практически не отдыхает. Плюс - проблемы в семье, на работе. Невротизация общества нарастает, конфликты вспыхивают как спички. Человек „на взводе“ остро реагирует даже на мелочи.