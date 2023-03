Обратная сторона „совершенного“ брака принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон стараются не показывать нежных чувств к друг другу на публике, но за дверями дворца они превращаются в обычных людей и ведут себя соответствующе. Такое утверждение содержится в новой книге королевского биографа Тома Куинна „Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family“.