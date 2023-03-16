Обратная сторона „совершенного“ брака принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон стараются не показывать нежных чувств к друг другу на публике, но за дверями дворца они превращаются в обычных людей и ведут себя соответствующе. Такое утверждение содержится в новой книге королевского биографа Тома Куинна „Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family“.

В ней содержатся эксклюзивные свидетельства работающего во дворце персонала вместе с данными из королевских архивов. Главная цель издания – показать особенности традиционного воспитания в британской королевской семье и его влиянии на её членов.

„Кто-то во дворце рассказал мне о прозвищах, которые они дали друг другу“, - сообщил Куинн в беседе с Fox News.

„И это не нежности. У них бывают ужасные ссоры, когда они кидают в друг друга вещи. Кейт может казаться очень спокойной, также и Уильям. Но это не всегда является правдой. Потому что они испытывают большой стресс, будучи постоянно окружёнными (дворцовыми служащими). Это как роман Джейн Остин“.

Один из бывших сотрудников дворца, кто знал принцессу Уэльскую, поведал писателю, что Миддлтон называет Уильяма „малышом“, тогда как он её „Герцогиней Дулиттл“.

По некоторым данным, принц также называет жену „куколкой“ и „ДоД“, что является аббревиатурой от „Duchess of Doolittle“ («Герцогиня Дулиттл“. Элиза Дулиттл – героиня пьесы Б. Шоу „Пигмалион“).

Как сообщается, последнее прозвище – это намёк на критику покойной Елизаветы II, которая открыто задавалась вопросом, почему до замужества в 2011-м Кейт не имела полноценной карьеры, а работала нерегулярно – то в родительском бизнесе, то в одном из лондонских магазинов.

Кроме того, стало известно, что Уильям периодически сетует на „бесконечную гриву волос“ жены, за что она в шутку называет супруга „лысым“.

Один из неназванных источников книги также утверждает, что когда Уильям „не согласен“ в чём-то с Кейт, то называет её „дорогая“ с „признаками раздражения“, которые можно определить по его голосу.