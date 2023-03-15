ФОТО | Не стесняемся носить секонд-хенд! Мировые звезды надевают винтажную одежду даже на красную дорожку
Если все новое - хорошо забытое старое, то тогда и это новое ни к чему, если есть старое! В последнее время мировые селебрити все чаще появляются на красных ковровых дорожках в нарядах, которые разменяли уже ни один десяток лет. Поэтому секонд-хенд и винтаж сейчас как никогда в тренде.
Мода циклична. Сейчас среди звезд особенно популярны стали коллекцию мировых модных домов периода 1995–2005 годов. Очень часто на мероприятиях знаменитостей можно увидеть в нарядах из старых коллекций, например Versace, Jean Paul Gaultier, Dior... Становится смешно, если подумать о том, что многие современные инфлюэнсеры только родились, когда были созданы эти наряды - а кто-то и вообще младше!
Кроме того, винтаж - это крайне экологично. Зачем заказывать очередное новое платье, если можно надеть прекрасное старое платье, которое сейчас снова в тренде?
Вот некоторые примеры того, как звезды надевали винтажные коллекции мировых модных домов на красные ковровые дорожки. Поэтому не стесняйтесь носить винтаж - это модно!
Певица Оливия Родриго в весенней коллекции Chloé 2001 года.
Актриса Ванесса Хадженс в винтажном платье от Chanel.
Модель Винни Харлоу в весенней кутюрной коллекции Armani Haute Couture 2005 года.
Актриса Руни Мара в платье Givenchy 1997 года.
Актриса Дженна Ортега в платье Versace 1994 года.
Модель Белла Хадид на Каннском кинофестивале появилась в платье Versace из коллекции аж 1987 года.
Модель Кендалл Дженнер на вечеринке после вручения „Оскаров“ блистала в Jean Paul Gaultier, весенней коллекции 2008 года.
Источник: Vogue