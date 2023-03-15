ФОТО | Не стесняемся носить секонд-хенд! Мировые звезды надевают винтажную одежду даже на красную дорожку

Если все новое - хорошо забытое старое, то тогда и это новое ни к чему, если есть старое! В последнее время мировые селебрити все чаще появляются на красных ковровых дорожках в нарядах, которые разменяли уже ни один десяток лет. Поэтому секонд-хенд и винтаж сейчас как никогда в тренде.