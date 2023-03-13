Психотерапевт: травма не рождается из единичных случаев. Травма рождается из систематических ошибок родителей

Мадара Пумпуре признаёт: родителям не всегда легко выдержать неприятные эмоции детей. Особенно, если они устали.

Детям с очень активным темпераментом сложнее регулировать свои эмоции, поэтому эксперт советует родителям показывать границы допустимого, не обесценивая эмоции ребёнка. „Например, если ребёнок агрессивен и импульсивен, нужно проговаривать с ним это, но объяснять, что гнев не освобождает его от ответственности и не служит оправданием, например, делать больно другим, причинять вред“, — объясняет психотерапевт.

И, если родителям кажется, что ребёнок может взять себя в руки, это не так — его мозг не настолько развит, чтобы контролировать свои эмоции.

„Но чтобы научить ребёнка правильно регулировать эмоции, мы сами должны уметь это делать. Если мы учим ребёнка одному, а сами ведём себя иначе, трудно предугадать результат. В возрасте двух лет у детей появляется ярко выраженный гнев. Именно в этом возрасте дети начинают кидаться игрушками, толкать родителей.

Мадара Пумпуре говорит, что важно поддерживать и помогать детям понять их эмоции, а не ругать и винить. В то же время родители должны научить ребёнка также регулировать и выдерживать эмоции, например, злобу.

Но у детей, в отличие от взрослых, не так развита префронтальная кора головного мозга, отвечающая за контроль эмоций. Поэтому, их поведение и реакцию можно считать инстинктивными.

„Почему эмоции возникли? С точки зрения эволюции, чтобы мы выжили. Эмоции исходят из наших инстинктивных потребностей. Но люди, в отличие от животных, способны подавлять, контролировать и переносить эмоции“, — рассказывает Мадара Пумпуре.

Психотерапевт рассказала о влиянии эмоций на физическое состояние наших детей, о том, почему важно не делить эмоции на „хорошие“ и „плохие“ проговаривать неприятные ребёнку эмоции.

Однако родители должны считаться с тем, что до 3-4 лет ребёнок не может сам выдержать свои эмоции. „Детям особенно важно помочь, ведь они ожидают от взрослых, что именно они разрешат их проблему“, — говорит психотерапевт и добавляет, что нет идеального варианта, чтобы родитель никогда не злился на своего ребёнка.

Но, в отличие от детей, у нас, взрослых, есть выбор — что делать, чувствуя гнев.

„Если неправильно реагировать на гнев ребёнка, он не знает, что ему делать со своей злобой. Он будет чувствовать вину или стыд за эту эмоцию“.

Родителям Мадара Пумпуре советует анализировать свой собственный гнев, проговаривать с супругом/партнёром. Помогают также прогулки, пробежки и другая физическая активность.

Не делите эмоции на „хорошие“ и „плохие“

„Не делите эмоции на плохие и хорошие. У каждой эмоции — своя причина. Если мы называем гнев плохим, значит, мы не можем себя защищать, проводить границы и нам не следует преодолевать трудности. То же самое с тревогой. Тревога нас защищает от потенциального страха“, — объясняет Мадара Пумпуре.

„Нельзя называть эмоции плохими. Плохого человек пытается избежать, но от эмоций не убежишь. Они выплеснутся наружу — через неосознанное поведение, физические ощущения“.

Психотерапевт советует делить эмоции на „приятные“ и „неприятные“.

Говоря о неприятных эмоциях, в дискуссии затронули также вопрос о детском страхе смерти. Почему дети её боятся?

„Они боятся грусти. Иногда боятся боли, ведь не знают, что это. Боятся не справиться со своей грустью. Родителям важно говорить с детьми об этом. У более взрослых это связано также с вопросами идентичности — кто я, чего я достиг(ла) в жизни, готов(а) ли я умереть“, — пояснила психотерапевт.

Признавать и не обесценивать эмоции

Мадара Пумпуре объясняет, что важно научить ребёнка понимать, почему он испытывает ту или иную эмоцию. Для этого нужно проговаривать. Например: „Ты злишься, потому что…. Ты расстроился, потому что… Ты волнуешься, потому что…“.