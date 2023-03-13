Психотерапевт: травма не рождается из единичных случаев. Травма рождается из систематических ошибок родителей
Эмоции — это результат биологических, физиологических и химических процессов в нашем организме, который помогает адаптироваться как к изменениям в окружающей, так и во внутренней среде (изменения в нашем теле). „Эмоции помогают, но если мы сдерживаем их или наше отношение к эмоциям нездоровое и предвзятое — они начинают мешать“, — рассказала chayka.lv врач-психотерапевт Мадара Пумпуре, создательница платформы Sakārto sevi.
Психотерапевт рассказала о влиянии эмоций на физическое состояние наших детей, о том, почему важно не делить эмоции на „хорошие“ и „плохие“ проговаривать неприятные ребёнку эмоции.
Немного эволюции
„Почему эмоции возникли? С точки зрения эволюции, чтобы мы выжили. Эмоции исходят из наших инстинктивных потребностей. Но люди, в отличие от животных, способны подавлять, контролировать и переносить эмоции“, — рассказывает Мадара Пумпуре.
Но у детей, в отличие от взрослых, не так развита префронтальная кора головного мозга, отвечающая за контроль эмоций. Поэтому, их поведение и реакцию можно считать инстинктивными.
Как отмечает психотерапевт, родители должны быть этой префронтальной корой ребёнка.
Родители = регуляторы и модераторы
Мадара Пумпуре говорит, что важно поддерживать и помогать детям понять их эмоции, а не ругать и винить. В то же время родители должны научить ребёнка также регулировать и выдерживать эмоции, например, злобу.
„Но чтобы научить ребёнка правильно регулировать эмоции, мы сами должны уметь это делать. Если мы учим ребёнка одному, а сами ведём себя иначе, трудно предугадать результат. В возрасте двух лет у детей появляется ярко выраженный гнев. Именно в этом возрасте дети начинают кидаться игрушками, толкать родителей.
И, если родителям кажется, что ребёнок может взять себя в руки, это не так — его мозг не настолько развит, чтобы контролировать свои эмоции.
Здесь родителям особенно важно контролировать свой собственный гнев“.
Детям с очень активным темпераментом сложнее регулировать свои эмоции, поэтому эксперт советует родителям показывать границы допустимого, не обесценивая эмоции ребёнка. „Например, если ребёнок агрессивен и импульсивен, нужно проговаривать с ним это, но объяснять, что гнев не освобождает его от ответственности и не служит оправданием, например, делать больно другим, причинять вред“, — объясняет психотерапевт.
Реакции родителей и благополучие ребёнка
Мадара Пумпуре признаёт: родителям не всегда легко выдержать неприятные эмоции детей. Особенно, если они устали.
Однако родители должны считаться с тем, что до 3-4 лет ребёнок не может сам выдержать свои эмоции. „Детям особенно важно помочь, ведь они ожидают от взрослых, что именно они разрешат их проблему“, — говорит психотерапевт и добавляет, что нет идеального варианта, чтобы родитель никогда не злился на своего ребёнка.
Но, в отличие от детей, у нас, взрослых, есть выбор — что делать, чувствуя гнев.
„Если неправильно реагировать на гнев ребёнка, он не знает, что ему делать со своей злобой. Он будет чувствовать вину или стыд за эту эмоцию“.
Родителям Мадара Пумпуре советует анализировать свой собственный гнев, проговаривать с супругом/партнёром. Помогают также прогулки, пробежки и другая физическая активность.
Не делите эмоции на „хорошие“ и „плохие“
„Не делите эмоции на плохие и хорошие. У каждой эмоции — своя причина. Если мы называем гнев плохим, значит, мы не можем себя защищать, проводить границы и нам не следует преодолевать трудности. То же самое с тревогой. Тревога нас защищает от потенциального страха“, — объясняет Мадара Пумпуре.
„Нельзя называть эмоции плохими. Плохого человек пытается избежать, но от эмоций не убежишь. Они выплеснутся наружу — через неосознанное поведение, физические ощущения“.
Психотерапевт советует делить эмоции на „приятные“ и „неприятные“.
Говоря о неприятных эмоциях, в дискуссии затронули также вопрос о детском страхе смерти. Почему дети её боятся?
„Они боятся грусти. Иногда боятся боли, ведь не знают, что это. Боятся не справиться со своей грустью. Родителям важно говорить с детьми об этом. У более взрослых это связано также с вопросами идентичности — кто я, чего я достиг(ла) в жизни, готов(а) ли я умереть“, — пояснила психотерапевт.
Признавать и не обесценивать эмоции
Мадара Пумпуре объясняет, что важно научить ребёнка понимать, почему он испытывает ту или иную эмоцию. Для этого нужно проговаривать. Например: „Ты злишься, потому что…. Ты расстроился, потому что… Ты волнуешься, потому что…“.
„Признавая эмоции, мы учим ребёнка понимать, что каждая эмоция, будь она приятная или нет, со временем проходит. И жизнь состоит не только из плюсов, но и из минусов“, — говорит эксперт.
Если ребёнок злится, родителю следует признать эту эмоцию: „Я вижу, что ты злишься. Я бы тоже злился на твоём месте“. Но, как подчёркивает Мадара Пумпуре, для правильной реакции важно, чтобы наши эмоции тоже были в порядке, чтобы мы умели их признавать, а не искоренять.
„В идеальном сценарии родитель может выдержать эмоции ребёнка, не влияя на него физически и не применяя эмоционального насилия или пристыживания“.
„Типичный пример — ребёнок упал и плачет. Родитель говорит, мол, это не больно, чего кричишь. Но это, по сути, обесценивание эмоций. Как мы можем знать, больно или нет. Ведь ребёнку может быть неприятно. Ещё хуже, когда ребёнка винят в том, что он упал, допустил ошибку. В будущем это может привести к нездоровому перфекционизму“.
Эгоцентризм детей — это норма
Как отмечает Мадара Пумпуре, маленькие дети весьма эгоцентричны. С одной стороны, это выражается в поведении „мне любой ценой нужна эта вещь“, а с другой — дети примеряют на себя всё, что происходит в их семье.
„Например, если родители ссорятся, злятся, ребёнок нередко думает, что виноват он. Если ребёнок сестру из ревности, агрессивен к одноклассникам — это невербальный сигнал взрослым о том, что ему нужна помощь.
Мы должны задавать себе вопрос: что ребёнок своим поведением хочет нам сказать? Чего ему не достаёт и что мы как родители можем сделать для него?
Дети реагируют на ситуацию в семье — ссоры родителей или хроническую болезнь одного из родителей, который не может позаботиться о ребёнке и чувствует себя плохо“, — говорит она.
Симптомы подавленных эмоций
Есть ли чёткие симптомы у подавленных эмоций? Как говорит Мадара Пумпуре, они меняются и мигрируют — могут выражаться в виде мигрени, головных болей, болей в животе, учащённом дыхании и др. Чётких критериев нет.
Самый яркий сигнал — это изменения в поведении.
Как быть, если ребёнок не говорит? „Это особенно характерно для подростков. И это нормально. Они ищут способ отделиться от родителей. В то же время взрослым важно с пониманием к этому отнестись и дать ребёнку понять, что вы его поддержите и он может обращаться к вам за помощью“, — поясняет эксперт.
Травмы рождаются из систематических ошибок
„Травма не рождается из единичных случаев. Травма рождается из систематических ошибок родителей“, — говорит Мадара Пумпуре.
Она отмечает, что многие дети, будучи уже взрослыми людьми не злятся на эмоции родителей и допущенные ими ошибки. Им больно от того, что родители ничего не делали, чтобы исправить себя и даже не извинились перед детьми.
„Дети вырастают и понимают, что нередко родителям трудно. Но они не понимают, почему эти трудности родители не пытались преодолеть“, — говорит психотерапевт.