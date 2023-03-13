ФОТО | „Модный переворот“ в Нарве: школа моды и языка позволит создавать свои коллекции и учить эстонский

„Первая встреча учащихся и менторов прошла с твердым желанием достичь результатов, которые превзойдут ожидания. Приехавшие из разных регионов Эстонии участники начали вместе создавать одежду и аксессуары, которые будут действительно экологичны. Сотрудничеству сопутствовал явный интерес к общению на эстонском языке как по работе, так и по другим темам“, – подытожила первый день Юлия Вийрсалу, руководитель Школы моды и языка и преподаватель Нарвского дома эстонского языка.

В школу моды и языка, открытую в Нарвском доме эстонского языка, были приняты 40 человек. Большинство учащихся живут в Нарве, Йыхви, Силламяэ и других регионах Ида-Вирумаа, некоторые же будут ездить в школу из Таллинна. Большинство учащихся ежедневно работают в областях, далеких от мира моды, но дизайн и шитье, вязание или другие виды рукоделия – давнее хобби для всех.

Учащимся будут помогать менторы, добившиеся успеха в экологичном дизайне: главный дизайнер Ivo Nikkolo Марго Ваадерпасс, основательница ателье мод KÄT Кятлин Киккас, автор упаковки вторичного использования для интернет-торговли TANGO EESTI Лийз Тийсвельт, а также специализирующаяся на вязании Ану Сиркас. Учащиеся получат подходящие материалы, например, из вещей, собранных центром повторного использования Uuskasutuskeskus и предоставленных Ivo Nikkolo.

В школе учащиеся пройдут также мастер-классы, которые проведут признанные специалисты: мир экологичных материалов откроет преподавательница Таллиннского университета прикладных наук Диана Туулик, в продвижении бренда поможет руководитель Вильяндиской академии культуры Юко Март Кылар, об особенностях медиа расскажет основательница фэшн-портала Алёна Ээсмаа, а создать красноречивые фотообразы поможет фэшн-фотограф Геттер Райенд.

Кроме того, учащиеся смогут улучшить знание эстонского языка. Все занятия в школе будут проходить на эстонском языке при поддержке преподавателей из Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции Сигне Вийлоп и Юлии Вийрсалу.