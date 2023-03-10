Wise призывает женщин изучать ИТ и приглашает студенток TalTech подать заявку на получение стипендии

Согласно статистике, 40% эстонского стартап-сообщества составляют женщины. Хотя если внимательно посмотреть на эти цифры, то становится ясно, что гендерное неравенство значительно увеличивается в зависимости от должности. На технических должностях в основном заняты мужчины. „Сломать образ айтишника 90-х, мужчины с косичкой, очень сложно. Но от этого устаревшего образа надо отказаться. К сожалению, многие женщины еще очень далеки от ИТ, и они не видят весь широкий спектр возможностей, которые предлагает этот сектор“, — говорит Сандра Хорма, проработавшая в области ИТ 10 лет.

„Сегодня в TalTech женщины всех возрастов и самого разного происхождения изучают информационные технологии, инженерию и компьютерные науки, но их значительно меньше, чем мужчин. Необходимо заниматься решением этой проблемы гендерного неравенства и стигматизации, ключевым здесь, безусловно, является сотрудничество частного и государственного секторов для поощрения женщин и привлечения внимания к этой проблеме. Благодаря примерам и историям успеха мы можем сделать образ женщины в ИТ общепринятым“, — говорит Маргарет Ласн, председатель студенческого совета факультета ИТ в TalTech.

Как бывший социолог, Хорма также поясняет: „Ученые придерживаются мнения, что социальные роли и идентичность не являются врожденными. Это изменчивые конструкции, которые развиваются в результате человеческого взаимодействия. Мужественность, женственность и гендерные роли не являются фиксированными или неизменными, они постоянно меняются с течением времени. Мы знаем, что способности к ИТ никоим образом не зависят от пола человека, и мы пытаемся найти способы поощрять и вдохновлять девочек и женщин открывать для себя мир ИТ“.