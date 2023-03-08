„Все самое лучшее, что нас окружает, связано с женщинами“. Мэр Таллинна трогательно поздравил женщин с 8 марта

„Все самое лучшее и все самое важное, что нас окружает, связано с женщинами. Любовь, красота, материнство и, по большому счету, – сама жизнь.



Счастливы те мужчины, рядом с которыми есть любящие женщины. Мама, которая является очагом тепла и заботы, проводником в жизни и самым добрым учителем. Дочка, которая не только радость для отца, но и позволяет ему взглянуть на мир ее глазами – глазами будущего. Супруга – чуткий партнер, которого ты выбрал сам и каждый день убеждаешься, что сделал самый правильный шаг в своей жизни. Потому что она вдоховляет на подвиги, заряжает энергией и утешает в неудачах.



Уважаемые мужчины, в этот день я хочу обратиться именно к вам! Берегите, радуйте и балуйте своих женщин! Направляйте свои силы на самое важное – сохранение мира и багополучия в семье. Делайте своих женщин счастливыми, и тогда это счастье будет умножаться многократно, а вы будете купаться в его лучах.



Немного истории. Международный женский день изначально возник из массовых протестов за права женщин на Западе.



По одной версии, в 1908 году женщины Нью-Йорка вышли на демонстрацию, требуя сокращения рабочего дня, увеличения зарплаты и права голоса. Организатором была Мод Мэлоун. Вопреки всяческим запретам 16 февраля они все же прошли по Бродвею.



По другой версии, 8 марта это плод работы Клары Цеткин, которая уже с 1870-х годов в Германии боролась за права женщин. Благодоря ей с 1910 года возникла идея проводить ежегодные массовые акции — по образцу первомайских демонстраций, которые к тому времени уже стали традицией.



Официальное же празднование 8 Марта в качестве Международного женского дня было учреждено ООН в 1975 году в преддверии Декады женщин ООН — так назвали десятилетие с 1976-го по 1985 год.



Дорогие женщины! А теперь предлагаю оставить политику и просто сказать вам спасибо за то, что вы есть!

От души поздравляю с праздником 8 Марта! Пусть вас всегда окружает внимание достойных мужчин“, - написал Кылварт в своем поздравлении.