Месяц март на дворе! Стилист дала советы по созданию весеннего образа

„На эту весну первое место будут занимать нежные пастельные оттенки, а также яркие оттенки“, – говорит Гракова.

Современные дизайнеры в своих коллекциях сейчас используют желтые оттенки, розовые, голубые и морковно-красные. Из этих сочетаний можно составлять свои весенние образы. Весной Яна рекомендует подбирать себе легкие, воздушные наряды в противовес многослойной зимней одежде.

Можно подчеркнуть талию с помощью обтягивающего платья и дополнить образ тренчем, который уже долгое время не выходит из моды. На фоне однотонных оттенков будет эффектно выделяться шарф или сумка с ярким цветочным принтом.

„Укороченные куртки, укороченные пальто будут придавать образу динамику, настроение и очень классно будут смотреться этой весной“, – объясняет Гракова.

Можно оголять запястья, закатывать рукава. Внимание привлечет яркая помада или новая прическа. Но самое главное – чтобы женщина сама получала удовольствие от своего образа. Тогда нужное настроение создастся в любое время года, заключила стилист.