07.03.2023, 17:18
АРХИВНЫЕ ФОТО | 30 лет назад открылась выставка, в одночасье сделавшая Беатриче известной на всю Эстонию(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
5 марта 1993 года открылась выставка „Soul & Body“ (Душа и тело), в которой эстонская модель Беатриче (53) позировала на эротических снимках в костюмах разных народов мира.
Она не хотела быть лишь моделью в студии и поэтому создала прецедент, смело ворвавшись в общественное пространство: весь Таллинн был обклеен рекламой выставки с ее портретами в натуральную величину.
Благодаря этому находчивому трюку Беатриче удалось за короткое время прославиться на всю Эстонию.
„Мы с командой работали полтора года над выставкой „Soul & Body“. Так как фотографии со мной повесили на улице, то я действительно стала знаменитой за сутки“, - вспоминает Беатриче.