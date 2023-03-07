Мода и стиль
07.03.2023, 17:18

АРХИВНЫЕ ФОТО | 30 лет назад открылась выставка, в одночасье сделавшая Беатриче известной на всю Эстонию

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Beatrice.
Beatrice.
ФОТО: Sven Tupits | Delfi Meedia

5 марта 1993 года открылась выставка „Soul & Body“ (Душа и тело), в которой эстонская модель Беатриче (53) позировала на эротических снимках в костюмах разных народов мира.

Beatrice. Näitus "Body&Soul"

Она не хотела быть лишь моделью в студии и поэтому создала прецедент, смело ворвавшись в общественное пространство: весь Таллинн был обклеен рекламой выставки с ее портретами в натуральную величину.

Благодаря этому находчивому трюку Беатриче удалось за короткое время прославиться на всю Эстонию.

„Мы с командой работали полтора года над выставкой „Soul & Body“. Так как фотографии со мной повесили на улице, то я действительно стала знаменитой за сутки“, - вспоминает Беатриче.

Beatrice. Näitus "Body&Soul"

Beatrice. Näitus "Body&Soul"

Beatrice. Näitus "Body&Soul"

Beatrice. Näitus "Body&Soul"

Beatrice. Näitus "Body&Soul"

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