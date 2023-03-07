АРХИВНЫЕ ФОТО | 30 лет назад открылась выставка, в одночасье сделавшая Беатриче известной на всю Эстонию

Она не хотела быть лишь моделью в студии и поэтому создала прецедент, смело ворвавшись в общественное пространство: весь Таллинн был обклеен рекламой выставки с ее портретами в натуральную величину.

Благодаря этому находчивому трюку Беатриче удалось за короткое время прославиться на всю Эстонию.

„Мы с командой работали полтора года над выставкой „Soul & Body“. Так как фотографии со мной повесили на улице, то я действительно стала знаменитой за сутки“, - вспоминает Беатриче.