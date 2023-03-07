„Российский“ триколор и буква V: люксовый бренд Louis Vuitton попал в новый скандал из-за своей рекламы

Модный дом Louis Vuitton выпустил рекламу, использовав красный, синий и белый цвета, а также латинскую букву V, которая уже стала символом российской агрессии в Украине.

Рекламный ролик бренд опубликовал на своей официальной странице в Твиттере. На опубликованных кадрах красно-сине-белое полотнище с черной буквой V разворачивается на одной из стен зала, в котором стоят античные скульптуры. Кроме того, на одном из видеокадров видно и другое цветовое сочетание — черного, синего и красного цветов. Именно эти цвета изображены на флаге так называемой „ДНР“.

Выпуск ролика модный дом Louis Vuitton приурочил к презентации новой женской коллекции на Неделе моды в Париже, открытие которой состоялось 6 марта в музее Орсе (музей изобразительных искусств, построенный в Париже на левом берегу Сены, — ред.).

На рекламу обратили внимание и в офисе Владимира Зеленского. „Уже как год Россия убивает украинцев в Европе, используя триколор и V/Z свастику. Элитный модный дом, ориентированный на „российских нуворишей“, решил публично поиграть с символами агрессии. Роскошь пахнет лучше, когда она пропитана кровью, верно, Louis Vuitton?“ - прокомментировал старший советник президента Украины Михаил Подоляк.

Пресс-служба Louis Vuitton в ответ на негативные комментарии напомнила, что белый, красный и синий — это также и цвета флага Франции. А латинская буква V, как и буква L — символы модного бренда.

Портал Bignewsnetwork.com напоминает, что Louis Vuitton использует логотип с флагом и символом „V“ с 1901 года. Точно такой же красуется, в частности, на сумках в музее бренда. Кроме того, флаг уже почти десять лет висит и над флагманским магазином LV в Париже.

К слову, практически год назад, в конце марта 2022 года Louis Vuitton попал в похожий скандал, связанный с начавшимся полномасштабным вторжением в Украину.