Врач-неонатолог: у людей с проблемами зависимости рождаются младенцы с такой же зависимостью. Им нужно пройти детоксикацию
За последние два года в Таллиннскую детскую больницу поступило десять младенцев, которым сразу после рождения нужно было начать лечение абстинентного синдрома (детоксикацию). Пятнадцать лет назад младенцев, зависимых от наркотиков, было в пять раз больше.
Однако это не окончательное количество, поскольку не всем детям нужна длительная детоксикация и многие сразу из роддома отправляются домой. Но не все эти малыши смогут вернуться из роддома домой вместе с родителями – для некоторых из них будут искать новую семью.
В Эстонии уменьшилось количество потребителей инъекционных наркотиков
„На данный момент в Эстонии насчитывается около 8–9 тысяч наркоманов, употребляющих инъекционные наркотики. На рубеже веков их было 20–30 тысяч. Подсчитано, что четверть потребителей инъекционных наркотиков составляют женщины, поэтому по последним оценкам их около 2000–2500, и все они молоды, то есть детородного возраста. Гораздо чаще встречается злоупотребление алкоголем. Согласно различным исследованиям, от 4 до 10% эстонских женщин в возрасте от 16 до 64 лет могут иметь серьезные проблемы, связанные с употреблением алкоголя, что угрожает их здоровью. Опять же, эта проблема чаще встречается в более молодой возрастной группе, то есть среди людей детородного возраста“, – комментирует пресс-секретарь Института развития здоровья (TAI) Валдо Яхило. Официальной статистики о количестве матерей, являющихся алкоголиками, наркоманами и недееспособными, в Эстонии нет.
У людей с проблемами зависимости рождаются младенцы с такой же зависимостью
Детоксикация детей с зависимостью практикуется в Эстонии с середины 1990-х годов. В Таллиннской детской больнице, где лечатся малыши со всей Северной Эстонии, такими детьми занимается доктор Мерле Палусте, которая уже 35 лет работает врачом в отделении новорожденных и грудных младенцев.
„В том числе к нам в отделение поступают новорожденные, родившиеся у людей с проблемами зависимости и имеющие проблемы со здоровьем. Будь то зависимость от алкоголя, наркотиков или антидепрессантов, ребенок страдает от этой зависимости и от абстинентного синдрома так же сильно, как и взрослый. Симптомы абстиненции у новорожденных могут быть как психическими, так и физическими – частый плач, боли в суставах и мышцах, судороги, нарушения дыхания и пищеварения“, – объясняет доктор Палусте.
Число рожающих матерей с наркозависимостью снижается
„Интересно, что в последнее время я все реже вижу матерей с наркозависимостью, активно употребляющих наркотики. В поле нашего зрения в основном входят женщины, получающие заместительную терапию метадоном, которые уже обратились в медицинскую систему по поводу своей проблемы с зависимостью (метадон помогает отказаться от употребления фентанила, героина или других опиоидов).
Конечно, общее снижение рождаемости – это тоже одна из причин, но я думаю, что матери с наркотической и алкогольной зависимостью просто исчезают из поля нашего зрения. В наше время после родов можно отправиться домой через день-два – и именно столько может продержаться трезвым любой наркоман или алкоголик. Однако синдром отмены наркотика может не проявляться в первые дни жизни младенца. В зависимости от вещества, вызывающего зависимость, употребляемого матерью, у ребенка может развиться абстинентный синдром (беспокойство, несварение желудка) только через две недели“, – говорит педиатр, которая подсчитала, что около 60–90% детей матерей с наркозависимостью действительно нуждаются в наблюдении и лечении в стационаре.
Слишком много – это сколько?
Какая беременная женщина считается наркоманкой или алкоголичкой? Слишком много – это сколько? „Наркоман – это регулярный потребитель наркотических веществ. То же самое касается алкоголика и алкоголя. И регулярность здесь подразумевает не ежедневное употребление, но даже и раз в неделю – если ни один уик-энд или ни одна вечеринка не проходят без вызывающих зависимость веществ, то, вероятно, это зависимость.
Насколько сильно наркотики или алкоголь наносят вред плоду – зависит от генетики женщины и ее общего состояния здоровья, а также, безусловно, от их количества. Даже рюмка водки может вызвать поражение органов плода в первом триместре“, – предупреждает врач и добавляет, что зависимые отцы тоже влияют на ребенка – не во внутриутробном периоде, а в более поздних жизненных условиях, где зависимость может сопровождаться оставлением ребенка без ухода и насилием.
Различные вещества, вызывающие зависимость, вызывают разные симптомы у младенцев
Влияние наркотиков на плод зависит от типа наркотика. Плод наиболее нежен в первые три месяца беременности, и в этот период все наркотики могут вызвать поражение органов. „Степень этих повреждений зависит от дозы, частоты употребления и состояния здоровья матери. Наркотики, употребляемые в последние месяцы беременности, обязательно вызовут синдром отмены и психические расстройства. Первичные симптомы абстинентного синдрома исчезнут, но в школьном возрасте у ребенка могут появиться нарушения концентрации внимания и трудности в обучении“, – объясняет доктор Палусте.
Психическое развитие детей с повреждениями, вызванными алкоголем, может быть значительно ниже, чем у их сверстников.
„Если вы посмотрите на разные группы наркотических веществ, синтетические опиоиды, такие как фентанил, имеют относительно более тяжелые последствия. Так называемый „наркотик высшего общества“ кокаин вызывает, скорее, аномалии систем органов, из-за которых беременность часто прерывается“, – добавляет она.
Несмотря на все это, дети наркозависимых родителей обычно растут физически здоровыми. Хотя они и испытывают тяжелый период абстиненции, но последующее умственное развитие в основном соответствует возрасту.
По словам доктора Палусте, алкоголь оказывает более сильное воздействие на системы органов плода, а повреждение носит более необратимый характер, чем в случае других веществ, вызывающих зависимость. Психическое развитие детей с повреждениями, вызванными алкоголем, может быть значительно ниже, чем у их сверстников. Кроме того, больше детей рождается с повреждениями от алкоголя, поскольку алкоголь более распространен в нашем обществе, чем наркотики.
Дети, чье здоровье во внутриутробном периоде было подорвано алкоголем
Почти половина детей алкоголиков страдает фетальным алкогольным синдромом (ФАС). Это общий термин, используемый для описания повреждения плода, вызванного употреблением алкоголя матерью. По мировой статистике количество таких детей составляет от 1,9 до 4 на тысячу новорожденных, а в некоторых странах – даже 6.
„ФАС сначала отражается в своеобразном внешнем виде малыша, в микростигмах на лице, которые распознаются глазом врача. У этих детей часто встречаются пороки сердца, задержка роста и снижение слуха. У них могут быть аномалии зрительного нерва и почек. Как и дети наркоманов, они беспокойны после рождения, и у них развивается абстинентный синдром“, – описывает врач.
Доктор Палусте показывает мне фотографию совершенно нормального, на мой взгляд, малыша и объясняет, по каким признакам врачи могут сказать, что у ребенка фетальный алкогольный синдром.
„Физическое развитие у них обычно совершенно нормальное, они вовремя начинают ходить, но может задерживаться речь и бывает ниже умственное развитие. В будущем у них обязательно будут дефицит внимания и снижение концентрации, что, в свою очередь, предсказывает трудности в обучении, но это еще не означает синдрома дефицита внимания (СДВГ)“, в – добавляет она.
„Даже у взрослого человека внешний вид, свойственный ФАС, узнаваем, особенно для врача, но на улице он в глаза не бросается. Нередко и сами родители малыша имеют внешние проявления ФАС, поскольку алкоголизм часто является так называемой наследственной болезнью в семье“, – вздыхает доктор Палусте.
Когда ребенок рождается у матери с проблемами зависимости
„В неонатальном отделении Таллиннской детской больницы мы разработали особый порядок действий на тот случай, если в больницу прибудет мать с проблемами зависимости. Мы сообщаем социальному работнику по месту жительства о такой семье и просим его навестить ее жилье, пока мать и ребенок еще находятся у нас. Мы не отпускаем ни одного из этих младенцев домой, пока не проверим, есть ли у него дома отопление и крыша над головой, а также, чтобы предотвратить потенциальные проблемы с насилием, мы выясняем, что за сожитель у его матери.
Перед окончательной выпиской ребенка мы организуем круглый стол с участием специалиста по защите детей из местного самоуправления или районной управы, родителей младенца, их опорного лица (как правило, бабушки, которая должна быть готова позаботиться о детях в будущем, если родитель попадет в цикл зависимости от алкоголя (запой), например) и нас самих, т. е. врачей. Как правило, мы ходим на круглый стол с целью отдать ребенка домой“, – поясняет педиатр.
„Обычно к моменту проведения круглого стола мать с ребенком уже находятся в нашей больнице 2–3 недели, и у врачей сложилось мнение, способна ли мать безопасно растить ребенка. За это время мы получаем довольно хорошее представление о матери, потому что человек с настоящей зависимостью не продержится так долго трезвым в больнице. При подозрении на употребление наркотиков мы проводим токсикологический анализ мочи, а последствия употребления алкоголя сразу же видны и ощущаются“, – добавляет она.
В Эстонии нет принудительного лечения
В скандинавских странах дело обстоит так, что матерью с проблемами зависимости занимаются еще до родов (стимулируют обратиться на метадон-заместительную терапию), а после родов направляют из родильного дома вместе с ребенком в специальный приют, где ее поддерживают в отказе от психоактивных веществ и учат самостоятельно справляться с жизнью. У нас нет таких приютов. В Эстонии мать и ее ребенок не могут быть отправлены из больницы в приют, где их будут поддерживать по мере взросления ребенка.
„Принудительного лечения в Эстонии не существует, – говорит доктор Палусте. – Однако в определенных случаях можно поставить мать перед выбором: либо ребенка разлучают с ней, либо она подписывает договор о согласии отправиться на закрытое детоксикационное лечение. Если она нарушит режим, ребенок будет разлучен с семьей окончательно. Такое лечение обычно длится от 6 месяцев до года, и все это время ребенок живет либо в замещающем доме, либо, например, у бабушки“.
Любящая семья – либо семья родственников, либо попечительская семья – это наилучший выбор для ребенка.
„Если подтвердится ежедневное употребление матерью наркотиков или алкоголя, ребенок не отправится из роддома домой. Такая информация обычно выявляется с помощью соседей, семейных врачей и социальных работников. Затем наступает момент принятия решения о том, куда отправится ребенок – к родственнику на опекунство, в приют для малолетних детей или же в новую семью. В любом случае любящая семья – либо семья родственников, либо попечительская семья – это наилучший выбор для ребенка“, – утверждает педиатр.
„Если становится ясно, что мать не в состоянии заботиться о своем младенце, специалист Департамента социального страхования начинает поиск попечительской семьи для ребенка, не дожидаясь решения суда касательно родительских прав. Мать может, конечно, сама отказаться от родительских прав через нотариальный акт, и тогда малыш сразу будет готов к усыновлению“, – поясняет врач.s“ selgitab doktor.
Что следует учитывать при воспитании ребенка с зависимостью?
„Хотя я и не хочу пугать будущих попечительских родителей, но я всегда честно рассказываю им обо всех опасностях. Ребенок наркомана с большей вероятностью будет в будущем умственно дееспособным, но, конечно, не обязательно. Дети с ФАС определенно испытают трудности в школе. В обоих случаях будут и трудности с воспитанием. Однако многое зависит от родителей и от того, сколько они будут заниматься ребенком и насколько осознанно. Перед принятием решения будущие родители должны ознакомиться с соответствующей литературой и по возможности пообщаться с теми, кто уже прошел этот путь раньше. Такому ребенку нужна очень спокойная и стабильная обстановка. По сравнению с замещающим домом, где больше детей собирается вместе и обстановка более шумная, спокойная попечительская семья – это идеальное место для такого ребенка“, – говорит доктор Палусте.
„Стать попечительской семьей для ребенка матери с проблемами зависимости, особенно для ребенка с ФАС, должно быть очень осознанным решением, которое не принимается с большой помпой и поспешностью. И семья должна иметь много времени в будущем. На самом деле нельзя сказать, кому такой ребенок подходит, а кому – нет, поскольку родители растут вместе с детьми и всегда все возможно“, – добавляет врач.
В Таллиннской детской больнице наблюдают за развитием ребенка матери, страдающей зависимостью, до достижения им двухлетнего возраста. С двухлетнего возраста ребенком занимается семейный врач, который направляет его к офтальмологу и на проверку слуха. Скорее всего, ребенку также понадобится поддержка психолога и логопеда, поэтому лучше выбрать такой детский сад, где работает и логопед. Доктор Палусте советует попечительским родителям всегда рассказывать специалистам о предыстории ребенка, чтобы можно было лучше помочь ребенку.
При желании попечительская семья может попросить семейного врача направить ребенка в центр для новорожденных высокого риска при Таллиннской детской больнице для консультации педиатра. Там, при желании, могут получить консультацию и все те попечительские родители, чей малыш с синдромом зависимости после рождения не находился в детской больнице.
Когда ребенка знакомят с его новой семьей
„Дети с абстинентным синдромом очень беспокойны после рождения, и в первые дни они могут кричать 24 часа подряд. У них такие же тремор, зуд, слюнотечение и диарея, как и у взрослых, когда те страдают от зависимости. Детоксикация длится в среднем шесть недель. Встреча с новоиспеченными родителями на этом этапе обычно не происходит“, – описывает суровую действительность педиатр. Эти дети могут быть более беспокойными, чем в среднем, до 6 месяцев. „Но и совершенно нормальные новорожденные иногда очень беспокойны, они плачут от болей из-за кишечных газов, а их мамы и папы спят посменно“, – добавляет она.
„Если во время госпитализации для ребенка были найдены новые потенциальные родители, они знакомятся с младенцем в нашей больнице, а затем самое позднее в течение недели решают, хотят ли они стать семьей для него. После положительного решения они целую неделю проведут с малышом в больнице, где их будет поддерживать наш персонал. Для новоиспеченных родителей это обычно первый ребенок, которого они ждали годами. В своей практике я не видела ни одного кандидата в попечительскую семью, который сказал бы „нет“ ребенку, предложенному семье в больнице“, – утверждает доктор Палусте и добавляет, что будущие родители тщательно изучают состояние здоровья ребенка и возможные проблемы, которые ожидаются в будущем, прежде чем принять взвешенное решение.
„В своей практике я не видела ни одного кандидата в попечительскую семью, который сказал бы „нет“ ребенку, предложенному семье в больнице“
„Когда новоиспеченные мама или папа берут малыша на руки и нежно разговаривают с ним, улыбаются ему, малыш чувствует то душевное тепло, которое исходит от приемного родителя. Несмотря ни на что, эти младенцы все-таки очень милые, как это свойственно новорожденным, и сразу же могут очаровать своих приемных родителей. Это всегда такой эмоциональный момент“, – описывает доктор, и внезапно эту эмоцию можно ощутить по всему ее кабинету.
Сегодня в Эстонии более 800 детей растут в замещающих, или детских домах. В попечительских семьях воспитываются 150 детей, но потребность в них значительно выше. Многие дети ждут семью. Если вы заинтересованы в том, чтобы стать попечительской семьей, изучите информацию на странице hoolduspere.ee либо напишите по адресу asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee.