Врач-неонатолог: у людей с проблемами зависимости рождаются младенцы с такой же зависимостью. Им нужно пройти детоксикацию

„В том числе к нам в отделение поступают новорожденные, родившиеся у людей с проблемами зависимости и имеющие проблемы со здоровьем. Будь то зависимость от алкоголя, наркотиков или антидепрессантов, ребенок страдает от этой зависимости и от абстинентного синдрома так же сильно, как и взрослый. Симптомы абстиненции у новорожденных могут быть как психическими, так и физическими – частый плач, боли в суставах и мышцах, судороги, нарушения дыхания и пищеварения“, – объясняет доктор Палусте.

Детоксикация детей с зависимостью практикуется в Эстонии с середины 1990-х годов. В Таллиннской детской больнице, где лечатся малыши со всей Северной Эстонии, такими детьми занимается доктор Мерле Палусте , которая уже 35 лет работает врачом в отделении новорожденных и грудных младенцев.

„На данный момент в Эстонии насчитывается около 8–9 тысяч наркоманов, употребляющих инъекционные наркотики . На рубеже веков их было 20–30 тысяч. Подсчитано, что четверть потребителей инъекционных наркотиков составляют женщины, поэтому по последним оценкам их около 2000–2500, и все они молоды, то есть детородного возраста. Гораздо чаще встречается злоупотребление алкоголем. Согласно различным исследованиям, от 4 до 10% эстонских женщин в возрасте от 16 до 64 лет могут иметь серьезные проблемы, связанные с употреблением алкоголя, что угрожает их здоровью. Опять же, эта проблема чаще встречается в более молодой возрастной группе, то есть среди людей детородного возраста“, – комментирует пресс-секретарь Института развития здоровья (TAI) Валдо Яхило . Официальной статистики о количестве матерей, являющихся алкоголиками, наркоманами и недееспособными, в Эстонии нет.

Однако это не окончательное количество, поскольку не всем детям нужна длительная детоксикация и многие сразу из роддома отправляются домой. Но не все эти малыши смогут вернуться из роддома домой вместе с родителями – для некоторых из них будут искать новую семью.

Насколько сильно наркотики или алкоголь наносят вред плоду – зависит от генетики женщины и ее общего состояния здоровья, а также, безусловно, от их количества. Даже рюмка водки может вызвать поражение органов плода в первом триместре“, – предупреждает врач и добавляет, что зависимые отцы тоже влияют на ребенка – не во внутриутробном периоде, а в более поздних жизненных условиях, где зависимость может сопровождаться оставлением ребенка без ухода и насилием.

Какая беременная женщина считается наркоманкой или алкоголичкой? Слишком много – это сколько? „Наркоман – это регулярный потребитель наркотических веществ. То же самое касается алкоголика и алкоголя. И регулярность здесь подразумевает не ежедневное употребление, но даже и раз в неделю – если ни один уик-энд или ни одна вечеринка не проходят без вызывающих зависимость веществ, то, вероятно, это зависимость.

Конечно, общее снижение рождаемости – это тоже одна из причин, но я думаю, что матери с наркотической и алкоголь ной зависимостью просто исчезают из поля нашего зрения. В наше время после родов можно отправиться домой через день-два – и именно столько может продержаться трезвым любой наркоман или алкоголик. Однако синдром отмены наркотика может не проявляться в первые дни жизни младенца. В зависимости от вещества, вызывающего зависимость, употребляемого матерью, у ребенка может развиться абстинентный синдром (беспокойство, несварение желудка) только через две недели“, – говорит педиатр, которая подсчитала, что около 60–90% детей матерей с наркозависимостью действительно нуждаются в наблюдении и лечении в стационаре.

„Интересно, что в последнее время я все реже вижу матерей с наркозависимостью, активно употребляющих наркотики. В поле нашего зрения в основном входят женщины, получающие заместительную терапию метадоном, которые уже обратились в медицинскую систему по поводу своей проблемы с зависимостью (метадон помогает отказаться от употребления фентанила, героина или других опиоидов).

„ФАС сначала отражается в своеобразном внешнем виде малыша, в микростигмах на лице, которые распознаются глазом врача. У этих детей часто встречаются пороки сердца, задержка роста и снижение слуха. У них могут быть аномалии зрительного нерва и почек. Как и дети наркоманов, они беспокойны после рождения, и у них развивается абстинентный синдром“, – описывает врач.

Почти половина детей алкоголиков страдает фетальным алкогольным синдромом (ФАС). Это общий термин, используемый для описания повреждения плода, вызванного употреблением алкоголя матерью. По мировой статистике количество таких детей составляет от 1,9 до 4 на тысячу новорожденных, а в некоторых странах – даже 6.

По словам доктора Палусте, алкоголь оказывает более сильное воздействие на системы органов плода, а повреждение носит более необратимый характер, чем в случае других веществ, вызывающих зависимость. Психическое развитие детей с повреждениями, вызванными алкоголем, может быть значительно ниже, чем у их сверстников. Кроме того, больше детей рождается с повреждениями от алкоголя, поскольку алкоголь более распространен в нашем обществе, чем наркотики.

Несмотря на все это, дети наркозависимых родителей обычно растут физически здоровыми. Хотя они и испытывают тяжелый период абстиненции, но последующее умственное развитие в основном соответствует возрасту.

„Если вы посмотрите на разные группы наркотических веществ, синтетические опиоиды, такие как фентанил, имеют относительно более тяжелые последствия. Так называемый „наркотик высшего общества“ кокаин вызывает, скорее, аномалии систем органов, из-за которых беременность часто прерывается“, – добавляет она.

Влияние наркотиков на плод зависит от типа наркотика. Плод наиболее нежен в первые три месяца беременности, и в этот период все наркотики могут вызвать поражение органов. „Степень этих повреждений зависит от дозы, частоты употребления и состояния здоровья матери. Наркотики, употребляемые в последние месяцы беременности, обязательно вызовут синдром отмены и психические расстройства. Первичные симптомы абстинентного синдрома исчезнут, но в школьном возрасте у ребенка могут появиться нарушения концентрации внимания и трудности в обучении“, – объясняет доктор Палусте.

„Обычно к моменту проведения круглого стола мать с ребенком уже находятся в нашей больнице 2–3 недели, и у врачей сложилось мнение, способна ли мать безопасно растить ребенка. За это время мы получаем довольно хорошее представление о матери, потому что человек с настоящей зависимостью не продержится так долго трезвым в больнице. При подозрении на употребление наркотиков мы проводим токсикологический анализ мочи, а последствия употребления алкоголя сразу же видны и ощущаются“, – добавляет она.

Перед окончательной выпиской ребенка мы организуем круглый стол с участием специалиста по защите детей из местного самоуправления или районной управы, родителей младенца, их опорного лица (как правило, бабушки, которая должна быть готова позаботиться о детях в будущем, если родитель попадет в цикл зависимости от алкоголя (запой), например) и нас самих, т. е. врачей. Как правило, мы ходим на круглый стол с целью отдать ребенка домой“, – поясняет педиатр.

„В неонатальном отделении Таллиннской детской больницы мы разработали особый порядок действий на тот случай, если в больницу прибудет мать с проблемами зависимости. Мы сообщаем социальному работнику по месту жительства о такой семье и просим его навестить ее жилье, пока мать и ребенок еще находятся у нас. Мы не отпускаем ни одного из этих младенцев домой, пока не проверим, есть ли у него дома отопление и крыша над головой, а также, чтобы предотвратить потенциальные проблемы с насилием, мы выясняем, что за сожитель у его матери.

„Даже у взрослого человека внешний вид, свойственный ФАС, узнаваем, особенно для врача, но на улице он в глаза не бросается. Нередко и сами родители малыша имеют внешние проявления ФАС, поскольку алкоголизм часто является так называемой наследственной болезнью в семье“, – вздыхает доктор Палусте.

„Физическое развитие у них обычно совершенно нормальное, они вовремя начинают ходить, но может задерживаться речь и бывает ниже умственное развитие. В будущем у них обязательно будут дефицит внимания и снижение концентрации, что, в свою очередь, предсказывает трудности в обучении, но это еще не означает синдрома дефицита внимания (СДВГ)“, в – добавляет она.

Доктор Палусте показывает мне фотографию совершенно нормального, на мой взгляд, малыша и объясняет, по каким признакам врачи могут сказать, что у ребенка фетальный алкогольный синдром.

В Эстонии нет принудительного лечения

В скандинавских странах дело обстоит так, что матерью с проблемами зависимости занимаются еще до родов (стимулируют обратиться на метадон-заместительную терапию), а после родов направляют из родильного дома вместе с ребенком в специальный приют, где ее поддерживают в отказе от психоактивных веществ и учат самостоятельно справляться с жизнью. У нас нет таких приютов. В Эстонии мать и ее ребенок не могут быть отправлены из больницы в приют, где их будут поддерживать по мере взросления ребенка.

„Принудительного лечения в Эстонии не существует, – говорит доктор Палусте. – Однако в определенных случаях можно поставить мать перед выбором: либо ребенка разлучают с ней, либо она подписывает договор о согласии отправиться на закрытое детоксикационное лечение. Если она нарушит режим, ребенок будет разлучен с семьей окончательно. Такое лечение обычно длится от 6 месяцев до года, и все это время ребенок живет либо в замещающем доме, либо, например, у бабушки“.

Любящая семья – либо семья родственников, либо попечительская семья – это наилучший выбор для ребенка.

„Если подтвердится ежедневное употребление матерью наркотиков или алкоголя, ребенок не отправится из роддома домой. Такая информация обычно выявляется с помощью соседей, семейных врачей и социальных работников. Затем наступает момент принятия решения о том, куда отправится ребенок – к родственнику на опекунство, в приют для малолетних детей или же в новую семью. В любом случае любящая семья – либо семья родственников, либо попечительская семья – это наилучший выбор для ребенка“, – утверждает педиатр.

„Если становится ясно, что мать не в состоянии заботиться о своем младенце, специалист Департамента социального страхования начинает поиск попечительской семьи для ребенка, не дожидаясь решения суда касательно родительских прав. Мать может, конечно, сама отказаться от родительских прав через нотариальный акт, и тогда малыш сразу будет готов к усыновлению“, – поясняет врач.s“ selgitab doktor.

Что следует учитывать при воспитании ребенка с зависимостью?