Женщина стала матерью в 53 года. „Я сомневалась, что одинокой женщине моего возраста отдадут детей“

„Мне было за 40, когда я поняла, что я совсем одна в этом мире. Мои родители умерли, братьев и сестер у меня нет. Спутника жизни и детей тоже не было. Я пробовала искусственное оплодотворение, но безрезультатно, пока в конце концов не решилась на усыновление. Я определенно хотела больше одного ребенка, и чтобы разница в возрасте между мной и детьми не была слишком большой. Я хотела, чтобы им не пришлось расти в одиночестве, как мне“, – вспоминает Грета, которой в детстве очень не хватало братьев и сестер.