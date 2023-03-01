01.03.2023, 12:39
Таллиннская неделя моды - уже скоро: открылась продажа билетов на весенние показы
ФОТО: Tallinn Fashion Week
Самое важное модное событие этой весны - Tallinn Fashion Week - порадует всех любителей моды уже 31 марта и 1 апреля в Котле культуры. Начиная с сегодняшнего дня можно приобрести билеты на мероприятие в Piletitasku.
На длящемся два дня модном мероприятии свое творчество представят как известный эстонские дизайнеры, так и свежие лица эстонского фэшн-мира. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.
Программа весенней Таллиннской недели моды:
Пятница, 31 марта
18.00 Alexanderling, Loomus
19.30 Zack Marques, Mammu Couture
21.00 Siret Design, Brand NO.8
Суббота, 1 апреля
16.30 Toivo Freeman Pilt, Donna Nordica
18.00 Anastassija Balak, Oomyo
19.30 Gerli A. Chantelle, Nora Isle by Mariann Saar
21.00 Ivo Nikkolo, Liina Stein