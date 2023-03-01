Мода и стиль
01.03.2023, 12:39

Таллиннская неделя моды - уже скоро: открылась продажа билетов на весенние показы

 
ФОТО: Tallinn Fashion Week

Самое важное модное событие этой весны - Tallinn Fashion Week - порадует всех любителей моды уже 31 марта и 1 апреля в Котле культуры. Начиная с сегодняшнего дня можно приобрести билеты на мероприятие в Piletitasku.

На длящемся два дня модном мероприятии свое творчество представят как известный эстонские дизайнеры, так и свежие лица эстонского фэшн-мира. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.

Программа весенней Таллиннской недели моды:

Пятница, 31 марта

  • 18.00 Alexanderling, Loomus

  • 19.30 Zack Marques, Mammu Couture

  • 21.00 Siret Design, Brand NO.8

Суббота, 1 апреля

  • 16.30 Toivo Freeman Pilt, Donna Nordica

  • 18.00 Anastassija Balak, Oomyo

  • 19.30 Gerli A. Chantelle, Nora Isle by Mariann Saar

  • 21.00 Ivo Nikkolo, Liina Stein

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