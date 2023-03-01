Журнал Яна
01.03.2023, 09:54

Весенняя бьюти-уборка! ТОП-10 актуальных средств на замену старым и надоевшим

 
ФОТО: MART PRODUCTION | Pexels

Освободите свои бьюти-полочки от всего ненужного, чем не пользуетесь, и замените их простыми, качественными и функциональными средствами, рекомендует журнал JANA Luxury.

Журнал JANA Luxury можно купить в крупных супермаркетах Rimi, Prisma, Selver, в больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.

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