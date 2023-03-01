12 главных трендов одежды весной-2023

Нынешней весной модные коллекции пестрят яркими красками и необычными фасонами. А ещё предлагают массу разных образов, из которых каждый сможет выбрать что-то себе по душе, пишет rambler.

Кожа

Самый универсальный материал для межсезонья: украшает, согревает, защищает от дождя и ветра. Поэтому уже не первый год кожаные вещи остаются на пике популярности. В этом сезоне это не только привычные куртки, которые на сей раз чуть более свободного кроя, но и юбки-макси, брюки и комбинезоны.

Примечательно, что с каждым годом в коллекциях становится всё больше искусственной кожи, поскольку многие модельеры ратуют за экологичные материалы.

Джинсы

Ещё одна универсальная весенняя фактура, которая будет уместна как в будничной одежде, так и в нарядах на выход. Это может быть как экстравагантный джинсовый сюртук или комбинезон, так и привычные джинсовые брюки. Нынешней весной и летом они в основном с низкой посадкой, напоминающей о трендах начала 2000 х. А немного высветленная ткань и потёртости как будто передают привет из 80 х – в моду стремительно вернулись варёнки.

Стиль гранж

Пренебрежение нормами и сочетание несочетаемого – основа этого набирающего популярность стиля. Грубая косуха и шифоновое платье, ботинки на тракторной подошве и юбка с кружевами создадут противоречивый и яркий образ. В эстетику гранж отлично вписываются также джинсы и клетчатые фланелевые рубашки, которые были на пике популярности в 90 е. Вспомните, как одевались фанаты „Нирваны“, и вы будете самым модным человеком в 2023 году.

Пальто-макси

Верхняя одежда длиной до пола станет надёжным другом на ближайшие не самые жаркие месяцы. Практичным пальто-макси точно не назовёшь, но зато оно всегда выглядит дорого и элегантно. Такое пальто хорошо сочетается как с ботинками на толстой подошве, так и с классическими шпильками.