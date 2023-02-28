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28.02.2023, 14:00

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Первая леди Эстонии: грустно, когда пожилые берут в супермаркете лупу, чтобы найти самый дешевый товар

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Келли Киппер
главный редактор журнала Anne & Stiili
Сирье Карис
Сирье Карис
ФОТО: Krõõt Tarkmeel | Delfi Meedia

В жизни Сирье Карис движет идея о том, что только действуя мы можем преуспеть в чем-либо – будь то полет к звездам или же работа в музейных залах. „Мой отец, которого уже давно нет с нами, когда-то сказал: девочка моя, сначала думай, потом делай. Не думай и говори, а действуй“, - подчеркивает супруга президента важный нюанс в беседе с журналом Anne & Stiil. „Эти слова отца засели у меня в голове. Я собираю все свое упрямство, упорство и настойчивость… и действую. Сначала нужно составить план, а не действовать наугад“. Простая обыденная философия, усмехается госпожа Карис.

…Февраль месяц, парк Кадриорг. На улице мороз, небо ясное. Солнце дает о себе знать в преддверии весны. Снега больше нет, вместо него парк покрыт травой.

Ветер легонько подталкивает меня в спину, когда я спешу к президентскому дворцу, словно желая, чтобы я добралась туда быстрее. С букетом желтых тюльпанов под мышкой я вхожу в дверь канцелярии.

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