5 вопросов и ответов для детей и подростков о том, как избежать кибертравли

Иногда действия, задуманные как шутка, могут принять очень серьезный оборот как для жертвы, так и для шутника. „В определенных случаях кибертравля может обернуться нарушением закона или даже преступлением, виновника которого может ждать наказание – от штрафа до лишения свободы. Например, создание поддельной учетной записи может быть незаконным использованием личности другого человека“, – сказала Трейал. Он пояснила, что вымогательством считается требование денег или иных материальных благ в обмен на неразглашение компрометирующей информации. Распространение чужих изображений без разрешения является нарушением авторских прав. Здесь на помощь придут наши веб-констебли, которые помогут советом и делом.

Кибертравля – это, например, отправка оскорбительных комментариев, создание и распространение унижающих фотографий и видео, непристойное, унизительное общение в онлайн-играх и группах на форумах или исключение из группы и создание издевательских аккаунтов.

Кристийна Трейал, педагог и координатор исследований фонда „Школа без травли“, пояснила, что если разовая ссора или недопонимание не считаются травлей, то в случае с кибербуллингом все обстоит сложнее. „Травля – это повторяющееся и преднамеренное действие. Будь то в реальной школьной среде или в окошке чата в киберпространстве. Но в случае кибертравли может быть достаточно одного злонамеренного или унижающего жертву поста, который примутся комментировать и распространять совершенно незнакомые люди. Из-за этого он может разрастись в снежный ком и принести жертве еще больше вреда. Позже очень сложно остановить такой ком“, – объяснила Трейал, почему важно ответственно относиться к каждому своему посту.

„Согласно последнему общеевропейскому опросу, каждый шестой молодой житель Эстонии сталкивается с кибертравлей, но 36% из них никому об этом не говорят (EU Kids Online, 2020). Разговор о кибертравле с родителями, учителем или доверенным лицом помогает более успешно положить конец травле и вести нормальную жизнь“, – подчеркнула Эло Вырк, руководитель спонсорской деятельности Telia Eesti и руководитель инициативы по борьбе с кибербуллингом „Будь смелым“.

Цель Telia – помочь молодым противостоять кибертравле, поэтому на веб-сайте „Будь смелым“ собраны вопросы и ответы, которые помогают распознать кибертравлю и дают рекомендации о том, как найти баланс в киберпространстве и противостоять травле.

Ты знаешь кого-то, кого травят в интернете?

Не оставайся в стороне. Сделай скриншот, пожалуйся на пользователя или пост, сообщи об этом администратору среды. Заступись за жертву словами и/или расскажи об инциденте взрослому, которому ты доверяешь. Если дело кажется серьезным и ты не знаешь, что именно необходимо сделать, ты можешь обратиться к веб-констеблю или по телефону Детской помощи.

Тебе прислали неприятные сообщения в интернете?

Сохрани все доказательства кибертравли. Покажи их доверенному взрослому, веб-констеблю или анонимно попроси совета в чате Детской помощи, где дадут конкретные рекомендации по разрешению ситуации. В каналах социальных сетей и мессенджеров обычно имеется дополнительная функция, с помощью которой ты можешь анонимно сообщать о тревожном контенте или пользователях.

Я участвую в травле, если делюсь чьей-то неприличной фотографией в интернете?

Да. Если ты делишься тайно снятым о ком-то видео, изображением или другим вредным материалом, ты помогаешь травле. Не делай этого. Если ты видишь неподобающую фотографию или видео, которыми кто-то поделился в социальных сетях, обязательно сообщи об этом каналу социальных сетей. Если ты пожалуешься на публикацию и отметишь ее как неприемлемую, ты поможешь закрыть аккаунт участника травли.

Ты рассказываешь маме или папе о своих заботах?

Разговоры помогают поддерживать и улучшать отношения. По возможности делись событиями своего дня с родителями. Привычка свободно говорить также помогает легче решать проблемы. В случае некоторых проблем может очень понадобиться помощь взрослого.

Могут ли учитель и школьная семья помочь в борьбе с кибертравлей?

Подумай об учителе, которому ты доверяешь больше других. Если ты не хочешь разговаривать с родителями, свяжись с учителем и при необходимости попроси об анонимности. В школах также есть психологи и социальные педагоги, задача которых – помогать в случае проблем. Разговор всегда поможет. В некоторых школах также есть команды KiVa, которые научились решать случаи травли, ты можешь связаться с ними.

Необходимо быть смелым и противостоять (кибер)травле и предлагать поддержку тем, кто не умеет или не может защищаться. На веб-сайте „Будь смелым“ (www.budsmelim.ee) можно найти помощь, как распознать кибертравлю, вмешаться, доказать и сообщить.