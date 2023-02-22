Катрина Рандма честно о прерывании беременности и искусственном оплодотворении: „Мы долго откладывали рождение ребенка“

Когда следишь за жизнью почетного пекаря Катрины Рандма в Инстаграме, в голову приходит только одно слово: Италия. Солнечные лучи, которые просачиваются через окно, печь, из которой исходит запах апельсинового кекса и где пекутся упитанные brioche. Угловой диван, где двое вместе с собачкой по имени Вирсик (рус. персик) проводят сиесту. Однако за всем этим теплом, золотым светом и запахом кардамона спрятана совсем другая история. История о долгожданном ребенке, который все еще скрывается в облаках.