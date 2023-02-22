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22.02.2023, 14:00

Катрина Рандма честно о прерывании беременности и искусственном оплодотворении: „Мы долго откладывали рождение ребенка“

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Katrina Randma
Katrina Randma
ФОТО: Krõõt Tarkmeel | Delfi Meedia

Когда следишь за жизнью почетного пекаря Катрины Рандма в Инстаграме, в голову приходит только одно слово: Италия. Солнечные лучи, которые просачиваются через окно, печь, из которой исходит запах апельсинового кекса и где пекутся упитанные brioche. Угловой диван, где двое вместе с собачкой по имени Вирсик (рус. персик) проводят сиесту. Однако за всем этим теплом, золотым светом и запахом кардамона спрятана совсем другая история. История о долгожданном ребенке, который все еще скрывается в облаках.

Дом Катрины и ее мужа Кристиана находится в Тарту, над рекой Эмайыги. Стены крошечного гнездышка покрыты фотографиями и иллюстрациями супругов, Вирсика и их друзей, а также путешествий, которые они совершили вместе за последние 16 лет.

У Катрины светлые волосы длиной до плеч, свитер молочного цвета, а руки украшены татуировками. Она часто и лучезарно улыбается. Но более тяжелые воспоминания вызывают крошечные красные пятна на шее, которые тихо исчезают в вечности.

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