Люди
24.08.2023, 15:37

Честное признание о прерывании беременности и искусственном оплодотворении: „не нужно вести себя так мерзко из-за того, что кто-то вынужден делать аборт“

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Келли Киппер
главный редактор журнала Anne & Stiil
Katrina Randma
Katrina Randma
ФОТО: Krõõt Tarkmeel | Delfi Meedia

Когда следишь за жизнью известного эстонского пекаря Катрины Рандма в Инстаграме, в голову приходит только одно слово: Италия. Солнечные лучи, которые просачиваются через окно, печь, из которой исходит запах апельсинового кекса и где пекутся упитанные brioche. Угловой диван, где двое вместе с собачкой по имени Вирсик (рус. персик) проводят сиесту. Однако за всем этим теплом, золотым светом и запахом кардамона спрятана совсем другая история. История о долгожданном ребенке, который все еще скрывается в облаках.

Дом Катрины и ее мужа Кристиана находится в Тарту, над рекой Эмайыги. Стены крошечного гнездышка увешаны портретами супругов, Вирсика и их друзей, а также фотографиями из путешествий, в которых они побывали вместе за последние 16 лет.

У Катрины светлые волосы до плеч, свитер молочного цвета, а руки украшены татуировками. Она часто и лучезарно улыбается.

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