Почему так сложно выйти из отношений, в которых есть насилие? Объясняет эксперт
Руководитель отдела по развитию услуг для жертв насилия (Департамент социального страхования) Андреа Кинк ответила на вопросы RusDelfi о том, почему людям так сложно выйти из отношений, в которых есть насилие. Комментарий взят из материала „История женщины из Раквере: „Мужчина бросал меня об стену“. Почему так сложно выйти из отношений, в которых есть насилие?“
Почему, несмотря на регулярное насилие, люди остаются в отношениях?
Когда попадаешь в круг насилия, выйти из него бывает довольно сложно, и почему это так происходит, объясняется сразу несколькими теориями. Американская исследовательница, психолог, автор теории „цикла насилия“ Ленор Уолкер, например, описывает насилие в отношениях тремя периодически повторяющимися фазами.
Если человек однажды становится жертвой, то это увеличивает его шансы стать участником насильственного инцидента в будущем.
В первой фазе накопления напряжения мужчина не проявляет физического насилия в отношении женщины, но их общение, отношения между собой напряжены, исполнены морального насилия, унижения и запугивания. Женщине может казаться, что она будто шагает по лезвию бритвы, ведь все равно, что бы она ни делала и как бы себя ни вела, ее партнер не будет доволен. Поэтому женщина старается терпеть и тем самым минимизировать проблемы.
Во второй, так называемой стадии активного насилия, мужчина ведет себя очень агрессивно. Он не желает или не может контролировать свои негативные эмоции. Женщина может получить (серьезные) повреждения, насилие становится причиной огромного страха, она закрывается в себе.
В третьей фазе, которая носит название „медовый месяц“, мужчина испытывает угрызения совести, стыд за свое поведение. Он просит прощения у женщины, старается быть как можно более ласковым и достойным любви. Он дарит подарки, компенсируя содеянное, пара проводит время вместе, мужчина обещает женщине измениться, никогда больше не проявлять насилие. Напряжение между жертвой и автором насилия падает.
На этом этапе пара может даже испытать прилив „новой“ любви и надежду, что отношения исправятся. В эти позитивные моменты как насильник, так и его жертва могут отрицать или искажать случившееся. Цель этой фазы - сделать так, чтобы женщина не ушла, удержать ее при себе. Женщины могут по-настоящему поверить в то, что мужчина изменит свое поведение и насилию придет конец. При этом на данном этапе мужчина может быть более всего открыт помощи извне, поскольку он сожалеет о совершенном и хочет продолжать отношения.
Есть и другие теории, где во главе угла стоят власть и контроль (Пенс, МакДоннелл, Пэймар), и естественно, насилие всегда окружено стыдом и страхом, к которым добавляется незнание о возможностях получить помощь, из-за этого и получается, что в одиночку выбраться из ситуации бывает крайне сложно.
Почему у одних получается быстро выйти из таких отношений, а другие задерживаются в них на годы?
Довольно многое зависит от того, каким было прошлое человека, ставшего жертвой, каким было его детство, каковы ранее приобретенные им навыки справляться с жизнью. Если насилие было естественной частью жизни в детстве, то и в отношениях в паре проявление насилия становится для жертвы знакомой ситуацией, в которой она училась жить и маневрировать. Определенную роль играет окружение, то, как оно поддерживает, как может помочь в таких ситуациях. Семья и друзья играют важную роль при выходе из отношений, где проявляется насилие, даже несмотря на то, что порой автору насилия удается умело изолировать жертву от них. Очень важно еще на старте уметь замечать так называемые красные флажки в отношениях, а также развивать свои навыки общения, управления эмоциями, что поможет избежать как проявления насилия, так и терпения в его отношении.
Как можно помочь таким людям?
В первую очередь, каждый из нас может снизить насилие тем, что будет говорить о нем и не будет к нему толерантным. Замечая насилие, важно предложить помощь, либо попросить помощи у полиции, если вмешиваться самому опасно. Не стоит делать телевизор погромче, когда из соседней квартиры или дома слышны крики и плач. Не стоит отводить взгляд, когда видите на улице драку. К сегодняшнему дню в Эстонии выстроена хорошо работающая система помощи жертвам, где есть много возможностей и звеньев. Если вы стали жертвой, то это станет для вас вызовом, действия по выходу из ситуации могут оказаться для вас незнакомыми. Вы можете испытывать различные эмоции: страх, злость, стыд, чувство вины. Вы можете не знать, к кому обратиться за помощью. Говорить о происшедшем может быть тяжело, но не сказать потом в итоге может быть еще тяжелее. В таких случаях мы очень советуем позвонить по нашему кризисному телефону помощи жертвам 116 006, там круглосуточно можно получить кризисную консультацию, информацию о правах человека, о возможностях помощи, о том, как связаться с нужными специалистами. Специально для женщин по всей Эстонии создана сеть женских опорных центров. В этих опорных центрах на помощь приходят наши лучшие консультанты, которые помогут справиться со случившимся, вместе найти решения о том, как выйти из насильственных отношений в сторону свободной жизни. Там возможно получить консультацию психолога и юриста, а также безопасную крышу над головой. Женщины могут приходить туда вместе с детьми, а обращения могут оставаться анонимными. Эта услуга предоставляется бесплатно и круглосуточно. Больше информации и контакты здесь.
Очень важно оказывать помощь и тем, кто совершает насилие. Мы не сможем положить насилию конец, если не будем заниматься проблемой комплексно. Поэтому и были созданы группы поддержки отказа от насилия. Насильственное поведение является выученным, от него возможно отказаться. Для получения помощи такого рода нужно обратиться на линую поддержки по телефону 660 6077 или по э-почте tugiliin@sotsiaalkindlustusamet.ee
Какие общественные стандарты и стереотипы поддерживают то, что люди остаются в подобных отношениях и не выходят из них?
Я считаю, что стереотипные заявления „кто бьет, тот любит“, „кто терпит, тот дольше живет“ и „сохраню семью ради детей“ начинают постепенно исчезать из оборота, но все же где-то еще живы. Мы должны все вместе придерживаться единого мнения, что насилие в отношениях не является нормальным и просьба о помощи - не что-то постыдное, а наоборот, проявление большой смелости и силы, особенно, если принимать во внимание растущих в семье детей, чтобы они в будущем не переносили этот цикл насилия на следующие поколения. Опыт насилия, его наблюдение, его переживание является очень травматичным и оставляет свой след.
Как с этим бороться на уровне общества, на персональном уровне?
На уровне общества, как я и раньше говорила, о насилии надо говорить, говорить и еще раз говорить. Эту тему нельзя прятать под ковер, важно говорить о возможностях, о помощи, которая действительно имеется как для жертв, так и для совершающих насилие, и меняет их жизнь. На персональном уровне важно быть рядом с человеком, который нуждается в помощи, не давая ему оценок, выслушать его, рассказать о том, как можно получить помощь. Таллиннский женский кризисный центр составил свои рекомендации здесь;
советы Женского центра информации и поддержки здесь.
Остановить насилие возможно, и помощь доступна!
1. Если чьей-либо жизни или здоровью угрожает опасность, немедленно звоните по номеру 112
2. Сообщить о детях, нуждающихся в помощи, можно, позвонив на круглосуточную линию помощи детям по телефону 116 111
3. Первичное кризисное консультирование предоставляется круглосуточно по бесплатной горячей линии помощи жертвам кризисов 116 006, а также в окошке чата на странице palunabi.ee.
4. Центры поддержки женщин и кризисные центры сексуального насилия открыты для нуждающихся
Читайте полностью статью „История женщины из Раквере: „Мужчина бросал меня об стену“. Почему так сложно выйти из отношений, в которых есть насилие?“