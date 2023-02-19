Почему так сложно выйти из отношений, в которых есть насилие? Объясняет эксперт

Довольно многое зависит от того, каким было прошлое человека, ставшего жертвой, каким было его детство, каковы ранее приобретенные им навыки справляться с жизнью. Если насилие было естественной частью жизни в детстве, то и в отношениях в паре проявление насилия становится для жертвы знакомой ситуацией, в которой она училась жить и маневрировать. Определенную роль играет окружение, то, как оно поддерживает, как может помочь в таких ситуациях. Семья и друзья играют важную роль при выходе из отношений, где проявляется насилие, даже несмотря на то, что порой автору насилия удается умело изолировать жертву от них. Очень важно еще на старте уметь замечать так называемые красные флажки в отношениях, а также развивать свои навыки общения, управления эмоциями, что поможет избежать как проявления насилия, так и терпения в его отношении.

В первую очередь, каждый из нас может снизить насилие тем, что будет говорить о нем и не будет к нему толерантным. Замечая насилие, важно предложить помощь, либо попросить помощи у полиции, если вмешиваться самому опасно. Не стоит делать телевизор погромче, когда из соседней квартиры или дома слышны крики и плач. Не стоит отводить взгляд, когда видите на улице драку. К сегодняшнему дню в Эстонии выстроена хорошо работающая система помощи жертвам, где есть много возможностей и звеньев. Если вы стали жертвой, то это станет для вас вызовом, действия по выходу из ситуации могут оказаться для вас незнакомыми. Вы можете испытывать различные эмоции: страх, злость, стыд, чувство вины. Вы можете не знать, к кому обратиться за помощью. Говорить о происшедшем может быть тяжело, но не сказать потом в итоге может быть еще тяжелее. В таких случаях мы очень советуем позвонить по нашему кризисному телефону помощи жертвам 116 006, там круглосуточно можно получить кризисную консультацию, информацию о правах человека, о возможностях помощи, о том, как связаться с нужными специалистами. Специально для женщин по всей Эстонии создана сеть женских опорных центров. В этих опорных центрах на помощь приходят наши лучшие консультанты, которые помогут справиться со случившимся, вместе найти решения о том, как выйти из насильственных отношений в сторону свободной жизни. Там возможно получить консультацию психолога и юриста, а также безопасную крышу над головой. Женщины могут приходить туда вместе с детьми, а обращения могут оставаться анонимными. Эта услуга предоставляется бесплатно и круглосуточно. Больше информации и контакты здесь.