В феврале любимое блюдо в Эстонии – свиная рулька. Узнайте вкусный рецепт!

„Например, в прошлом году во время Масленицы оборот продаж рулек увеличился по сравнению с предыдущей неделей почти на 80%. Похожая тенденция наблюдается и в этом году, и мы ожидаем, что в течение праздничной недели жители Эстонии купят у нас не менее десяти тонн рулек“, - сказал председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк.

„В магазинах, а также на рынке продаются копченые свиные рульки, которые можно с успехом использовать для приготовления различных блюд в духовке, – рассказал повар и технолог Nõo Lihatööstus Марко Кокманн. – Копченая рулька содержит достаточное количество жира, но при этом является довольно мясистой. Поэтому отдельно добавлять жир нет необходимости“.

Марко Кокманн поделился секретами приготовления вкуснейшего жаркого из рульки:

„Чтобы приготовить жаркое в духовке, вам понадобятся противень, бумага для выпечки, картофель, морковь, красный лук, свежий укроп и копченая свиная рулька.

На рульке сделайте длинный надрез, чтобы удалить кость. После того, как кость удалена, нарежьте мясо кубиками размером примерно 1,5 см, положите на противень, застеленный бумагой для выпечки, и поставьте в духовку при 150 градусах примерно на десять минут, чтобы жир в мясе начал таять.

Очистите и помойте овощи. Нарежьте овощи кусочками одинакового размера, выложите их на противень и перемешайте, чтобы они были покрыты жиром из рульки. Сверху посыпьте молотым перцем и солью, но не слишком много, так как сама рулька уже содержит соль.

Поставьте противень в духовку и выпекайте при температуре 170 градусов около 45 минут, пока картофель не станет красиво золотистым. В середине приготовления блюдо также можно немного помешать.

Пока блюдо стоит в духовке, приготовьте холодный соус: смешайте нарезанный маринованный огурец, немного огуречного сока, нарезанный зеленый лук, несколько раздавленных зубчиков чеснока, сметану и горчицу по вкусу.

Подавайте блюдо с соусом, посыпав свежим укропом. Вот настоящая эстонская пища для души!“